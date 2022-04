Messerstecherei auf der Maximilianstraße: Polizei nennt neue Details

Am Donnerstagabend ist es auf der Maximilianstraße zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Gruppen gerieten aneinander, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Thomas Gaulke 9 Der Rettungsdienst vor Ort in der Maximilianstraße.

Thomas Gaulke 9 Großaufgebot der Polizei auf der Maximilianstraße am Donnerstagabend.

Altstadt - Messerstecherei in der Maximilianstraße! Laut Polizei sind am Donnerstagabend über 20 Männer auf der Münchner Luxusmeile aufeinander losgegangen.

Gegen 20.40 Uhr alarmierten Passanten wegen der Schlägerei die Polizei, die sich mit über 15 Streifen auf den Weg machte. Vor Ort konnten die Beamten dann noch die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen antreffen.

Warum die beiden Gruppen aufeinander einschlugen, ist aktuell noch unklar. Fest steht: Auch mehrere Messer waren bei dem Schlagabtausch im Spiel. Sieben Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, vier von ihnen werden weiterhin stationär behandelt. Einer davon hat schwere Stichverletzungen am Oberkörper.

Ein Rettungswagen auf der Maximilianstraße. © Felix Hörhager/dpa

Messerstecherei in der Maximilianstraße: Anzeige wegen versuchten Totschlags

Im Rahmen der ersten Ermittlungen des K11 ergab sich bislang der Tatverdacht gegen einen 28-, einen 49- und einen 56-Jährigen, die allesamt ihren Wohnsitz in München haben und bei der Messerstecherei verletzt wurden. Der Jüngste von ihnen wurde inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen, von der Polizei vorläufig festgenommen und wegen versuchten Totschlags angezeigt. Die anderen beiden Verdächtigen befinden sich weiterhin in medizinischer Behandlung im Krankenhaus – die Ermittlungen bezüglich ihrer Tatbeteiligung dauern an.

Vor Ort konnte die Polizei am Donnerstagabend mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie drei Autos, mit denen die Verdächtigen unterwegs gewesen sein könnten, sicherstellen. Zudem stellten die Beamten die Personalien von etwa 50 Personen sicher. "Das Kommissariat 11 hat mit intensiven und umfangreichen Ermittlungen sowie Vernehmungen bei den Personen begonnen. Dabei müssen die Hintergründe der Tat und auch mögliche Tatbeteiligungen der einzelnen Personen noch im Detail geklärt und zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an", teilte die Polizei am Freitag mit.