Messerstecherei am Korbinianplatz in München: Täter bekommt sieben Jahre Haft

Wegen Totschlags wurde am Mittwoch in München ein 17-Jähriger verurteilt. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Er hatte einen 18-Jährigen getötet.

Ein Spielplatz im Park am Korbinianplatz: Hier ist ein 18-Jähriger umgebracht worden. Der Täter ist verurteilt.

Milbertshofen — Entsetzen in Milbertshofen: Bei einer Massenprügelei zweier verfeindeter Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden auf dem Korbinianplatz war ein 18-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der damals 16-jährige Täter wurde am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Die Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Matthias Braumandl verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags und Beteiligung an einer Schlägerei. Der Prozess hatte wegen des jugendlichen Alters des Täters unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Messerstecherei am Korbinianplatz: Rache nach gewalttätiger Auseinandersetzung

Der Hintergrund der Auseinandersetzung im März 2022 am Korbinianplatz? Ein Streit zwischen konkurrierenden Gruppen, weil jemand aus der Gruppe des später Getöteten Mitglieder der anderen Gruppe bei der Polizei verpfiffen haben soll. Dabei sei es um eine Straftat im Oktober 2021 in einer U-Bahn-Station gegangen, berichtet Gerichtssprecherin Bettina Kaestner.

Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, zog das spätere Opfer ein Klappmesser hervor und stach damit auf einen 15-jährigen Kontrahenten ein, verletzte ihn schwer. Dem Angreifer wurde das Messer aus der Hand geschlagen, der 17-jährige Angeklagte nahm es an sich und stach aus Rache auf den unbewaffneten 18-Jährigen ein. Er traf ihn in den rechten Oberschenkel, zehn Zentimeter tief ins Herz und in den linken Ellenbogen.

Trotz Videoaufnahmen: Der Angeklagte streitet die Tat im Prozess ab

Die Kammer hatte eine Vielzahl von Zeugen gehört. Die Tat war zudem durch eine Zeugin mit dem Handy gefilmt worden. Der Angeklagte selbst hatte die Stiche im Prozess bestritten.

Die Jugendkammer sah beim Angeklagten massive Erziehungsdefizite und schädliche Neigungen. Auch wegen der Schwere der Schuld hielt das Gericht die Verhängung einer Jugendstrafe für unerlässlich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.