Mehrere Stromkästen beschmiert: FC-Bayern-Fans auf frischer Tat ertappt

Drei junge FC-Bayern-Fans haben in Hadern mehrere Stromkästen mit Graffiti beschmiert. Dabei werden sie allerdings beobachtet.

Drei junge Münchner und Bayern-Fans wurden dabei erwischt, wie sie mehrere Stromkästen beschmierten. (Symbolbild)

Drei junge Münchner (15, 17 und 20 Jahre) wollten ihre Liebe zum FC Bayern damit unterstreichen, indem sie am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, im Stadtteil Hadern zu Spraydosen griffen und sechs Stromkästen mit vereinsnahen Graffiti versahen.

Dumm für das Trio: Es wurde dabei von einer Zeugin beobachtet, die sofort die Polizei alarmierte. Mehrere Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg in den Bereich Würmtal- und Sauerbruchstraße und fahndeten nach den drei gemeldeten Sprayern.

Sprayer-Trio auf frischer Tat ertappt

Im Rahmen dieser Maßnahme trafen die Beamten auf das tatverdächtige Trio, bei dem mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt wurden, was in einer Festnahme der drei jungen Männer endete. Zuvor versuchte das Trio noch auf Fahrrädern die Flucht zu ergreifen.

Durch die Graffiti entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Nach der Sachbearbeitung auf der Polizeiwache, wurde der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, der 15- und der 17-Jährige wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Alle drei erhielten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.