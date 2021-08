Mehrere Feuerwehrmänner kollabieren bei Tiefgaragenbrand

Eine unübersichtliche Lage fand die Feuerwehr vor, als sie zu einem Brand in Aschheim gerufen wurde. Die sommerlichen Temperaturen erschwerten den Einsatz.

Die Außentemperaturen lagen bei 28 Grad. In der Garage in Nähe des Brandes war es deutlich heißer.

Mehrere Feuerwehrleute gerieten an ihre körperlichen Grenzen.

Aschheim - Ein Tiefgaragenbrand in Aschheim zwischen Kepler- und Saturnstraße brachte am Samstagnachmittag mehrere Feuerwehrmänner an ihre körperlichen Grenzen.

Mehrere Bewohner sollen zudem Rauchvergiftungen erlitten haben, als sie versuchten, ihre Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen.

Bei Ankunft der Feuerwehr drang Rauch aus mehreren Lüftungsöffnungen. Da der Brandherd zunächst nicht eindeutig festzustellen war, suchten vier Angriffstrupps nach der Brandursache.

Rettungsdienst hilft Feuerwehrleuten

Wegen der hohen Außentemperatur von 28 Grad und deutlich höheren Werten in der Garage hatten mehrere Einsatzkräfte Kreislaufprobleme. Sie mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn war das Feuer unter Kontrolle. Mit den umfangreichen Lüftungsarbeiten konnte erst begonnen werden, nachdem die Flammen vollständig gelöscht waren.

Nach ersten Berichten von vor Ort sollen zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt sein. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.