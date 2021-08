Hoher Sachschaden bei Brand einer Maschinenhalle

Beim Brand einer Maschinenhalle in Niederbayern ist ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Teile des in Vollbrand stehendem Gebäude seien eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Passanten bemerkten am Samstagabend das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Hohenthann (Landkreis Landshut). Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt.

22. August 2021 - 08:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Hohenthann © dpa-infocom, dpa:210822-99-924659/2