Mehr Platz am Haidenauplatz

Die Haltestelle ist viel zu eng und gefährlich, findet der Bezirksausschuss.

Haidhausen - Autos, Busse, Tram, eine große Kreuzung - am Haidenauplatz in Haidhausen geht es ziemlich zu. Gleich mehrere Linien halten her im Minutentakt - die Tram 21, die Buslinien 54 und 100, die Ringlinie 68 sowie der X30.

Nur ein schmaler Steig bleibt zwischen Pkw- und Tram-/Busspur

Für die Fahrgäste aber ist es hier extrem eng. In Richtung Prinzregentenplatz können sich die Fahrgäste weder hinsetzen noch unterstellen. Nur ein schmaler Steig bleibt zwischen Pkw- und Tram-/Busspur zum Ein- und Aussteigen und zum Warten, in den die Außenspiegel der Busse hineinragen. Eine gefährliche Situation, auch und gerade für die Schulkinder, die sich hier oft drängeln. Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen fordert deshalb Verbesserungen für die Haltestelle am Haidenauplatz.

Angestoßen hatte dies die SPD im BA. Demnach plane die Stadt zwar, nach Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke die für eine Verbreiterung nötige Fläche zu erwerben, doch den Viertel-Politikern dauert das zu lange. "Eine Verbesserung der Haltestelle im Jahr 2040 - das sind Zeiträume, die wir so einfach nicht hinnehmen können", sagt Fraktionssprecherin Nina Reitz.

Eine Verbreiterung sei immer in Aussicht gestellt worden, sei aber nun in noch weitere Zukunft verschoben, so begründet die SPD ihren Antrag.

Sie schlägt vor zu prüfen, ob die Busse nördlich der Kreuzung halten könnten. Dort existiert bereits eine breitere Haltestelle, diese wird aber im Normalbetrieb bisher nicht genutzt. Der Bezirksausschuss hat den Antrag einstimmig angenommen.