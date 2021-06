Mehr Internet für München: Viel Geld, viel Netz

Die Telekom will massiv in den Glasfaserausbau in München investieren und tut sich mit den Stadtwerken zusammen - den OB freut's.

10. Juni 2021 - 20:02 Uhr | Myriam Siegert

Das 5G- und Glasfasernetz wird in München weiter ausgebaut. (Symbolbild) © Ralph Peters/imago images