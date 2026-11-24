Claudia Weber, Chefin von Verdi München, stellt sich offen gegen die geplanten Sozialkürzungen der Stadt. Sie warnt vor einem schrumpfenden "Herz" der Weltstadt, fordert neue Einnahmequellen statt Stellenabbau und ruft gemeinsam mit Bündnispartnern zur Demo am 30. November auf.

Claudia Weber (60) ist die Münchner Verdi-Chefin seit Juli 2024. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern bekämpft sie nun offen die Sparpläne der Stadt im Sozialbereich – und hat auch Vorschläge, wie sich die vermeiden ließen.

AZ: Es ist unüblich, dass die Gewerkschaft Verdi so öffentlich Kritik an Maßnahmen übt, die die SPD mitträgt und gerade noch als ihren Erfolg verkaufen wollte. Warum rufen Sie zur Demo am 30.11. auf?

CLAUDIA WEBER: Wir rufen gemeinsam zu der Kundgebung auf, weil es uns allen wichtig ist, dass im sozialen Bereich nicht gespart wird. Wir wissen, dass auch die Stadt in der Misere steckt, dass alle Kommunen unterfinanziert sind. Aber ich würde mir wünschen, dass die Stadt noch mal mit großem Engagement an ihre Einnahmequellen geht. Dass sie da mehr Druck macht auf die bayerische Regierung.

Zum Beispiel?

Es gab ja die tolle Idee mit der Bettensteuer, die hätte 100 Millionen Euro gebracht. Da wäre der soziale Bereich raus gewesen.

"Zustand auf Dauer nicht tragbar"

Der Freistaat muss sich bewegen?

In ganz Bayern gibt es mehrere Kommunen, die bereits unter diesen Sperrhaushalt fallen, so kann es nicht weitergehen.

Es gäbe auch andere Wege.

Ja, zum Beispiel wie in NRW, wo eine Entschuldung der Städte gemacht wurde, denen es besonders schlecht geht.

Zurück nach München. Die Stadt spart viel im sozialen Bereich selber, auch im Sozialreferat.

Wir sind von Verdi gut organisiert im Sozialreferat. Der Zustand dort, mit einer so hohen Zahl von Stellen, die unbesetzt sind, ist auf Dauer nicht tragbar. Die Streichungen nächstes Jahr von 750 Stellen stadtweit, davon ca. 280 Stellen im Sozialreferat, also fast 37 Prozent, zeigen die ganze Misere. Auch wenn das Stellen sind, die nicht besetzt sind. München war immer die Stadt mit Herz, da war jeder stolz drauf.

"Das Herz wird schon kleiner"

Ist sie das noch, die viel zitierte „Weltstadt mit Herz“?

Das ist eine schwierige Frage, Sie fragen mich als Münchnerin. Das Herz wird schon kleiner. Da wird gekürzt bei Menschen, die es brauchen. Die auf diese Angebote angewiesen sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft. München war bisher eine Stadt, in der man sich gut bewegen kann, wo man keine Angst zu haben braucht. Das soll so bleiben.

Wie blicken Sie auf den „Zukunftssicherungsprozess“, wie ihn die Stadt München nennt, wie lief der aus Ihrer Sicht bisher?

Ich finde schon, dass man merkt, dass sie sich Mühe geben. Aber wenn eingespart wird, wird eingespart. Ich maße mir nicht an, zu sagen, welche Projekte unbedingt weiterlaufen müssten oder nicht. Es sind einfach wahnsinnig viele Projekte und Bereiche betroffen.

Ihre Forderung ist darum: mehr Einnahmen, dann wären die Kürzungen nicht nötig.

Es ist wichtig, dass die Stadt da Druck macht. Auch zum Beispiel die Zweitwohnungssteuer könnte man konsequenter erfassen und kontrollieren. Es gibt arme Menschen in München. Aber es gibt auch sehr viele, die hier sehr gut leben und sehr viel Geld haben. Kürzungen im Sozialen gehen einfach gar nicht.

Es war lange Tradition, dass die Münchner Oberbürgermeister am 1. Mai sprechen, also am wichtigsten Aktionstag der Gewerkschaften. OB Reiter hatte das zuletzt 2022 gemacht - und wurde ausgepfiffen. Ist da etwas in die Brüche gegangen mit den Jahren?

Wir haben uns schon besprochen und uns darauf geeinigt, dass wir den Oberbürgermeister zum 1. Mai wieder einladen wollen.

Wie ist die Beziehung zum aktuellen OB Krause und der Mango-Koalition?

Es ist vieles noch neu und wir haben das Problem mit den Kürzungen. Aber natürlich tauscht man sich aus und die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Die Stadt ist ja einer der größten Arbeitgeber.