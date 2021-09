Mehr Befugnisse: Grün-Rot will Kommunalen Außendienst ausbauen

Die Rathauskoalition will dem Kommunalen Außendienst mehr Befugnisse zuteilen. Denkbar ist etwa die Überwachung von städtischen Einrichtungen, etwa Sozialbürgerhäusern.

München - Der Kommunale Außendienst (KAD), der in München derzeit vor allem rund um den Hauptbahnhof und in der Innenstadt tätig ist, soll nach dem Willen der grün-roten Rathauskoalition ausgebaut werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Koalition am Donnerstag eingereicht.

Das KVR soll ein entsprechendes Konzept erarbeiten. So soll ein "Stufenplan zur Einführung von städtischen Sicherheitsdienstleistungen" erarbeitet werden, der dem KAD letztendlich mehr Befugnisse zuteilen soll. Denkbar sei etwa die Überwachung von städtischen Liegenschaften, wie beispielsweise Sozialbürgerhäuser.

Mehr Kompetenzen für den Kommunalen Außendienst

"Derzeit werden Sicherheitsdienstleistungen extern vergeben. Die Stadt kann perspektivisch mit einem eigenen Dienst bessere Arbeitsbedingungen bieten und dabei auch die Qualität der Arbeit im eigenen Wirkungskreis besser garantieren", schreiben die Stadträte zur Begründung.

Ebenfalls soll die Arbeit des KAD in Zukunft regelmäßig evaluiert werden. An den bisherigen Aufgaben des KAD will Grün-Rot festhalten. Die städtischen Schandis kontrollieren zum Beispiel, ob das Alkoholverbot am Hauptbahnhof eingehalten wird. Aber auch andere städtische Verordnungen oder Allgemeinverfügungen können die KAD-Mitarbeiter überprüfen.

Der Kommunale Außendienst ist seit 2018 in München im Einsatz. Mit dem nun eingereichten Antrag setzt Grün-Rot um, was bereits in Teilen im Koalitionsvertrag angedacht worden war.