Mega-Messe "bauma" in München: Am Sendlinger Tor könnte es zu Chaos kommen

Kommende Woche startet die "bauma" in München. Die MVG erhöht die Taktung bei der U-Bahn, warnt aber auch vor drohenden Überlastungen im Netz.

Hier erstrahlt die U-Bahnstation Sendlinger Tor schon in neuem Glanz. (Archivbild)

München - Die "bauma", die weltgrößte Messe für Baumaschinen, ist eine Messe der Superlative: Riesen-Kräne, große Fahrzeuge und anderes schweres Gerät werden von kommender Woche an in München präsentiert.

Blick auf die "bauma". © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Während der Messe (24. - 30. Oktober) rechnet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit mehreren Hunderttausend zusätzlichen Fahrgästen, die von und zur Messe fahren. Die MVG erhöht deshalb die Taktung auf der Messe-Linie U2, zudem wird für die Woche deutlich mehr Personal eingestellt.

Der MVG zufolge könnte es wegen der vielen Fahrgäste im Netz – vor allem auf besagter U2 – zu Kapazitätsengpässen kommen. Bei einer drohenden Überlastung sei auch die zeitweise Sperrung einzelner Bahnhöfe nicht auszuschließen, heißt es weiter. Besonders brisant könnte es am Sendlinger Tor werden, wo die U-Bahnlinien U1 und U2 auf die U3 und U6 treffen – einer der großen Umsteigepunkte im Münchner ÖPNV-Netz.

MVG-Tipp: Am besten nicht vor 9.30 Uhr zur Messe fahren

Das Problem: Momentan befindet sich der U-Bahnhof Sendlinger Tor in der großen Umbau-Phase, deshalb sei die Kapazität laut MVG ohnehin schon eingeschränkt. Der Tipp der Verkehrsgesellschaft: "Wer kann, sollte möglichst nicht vor 9.30 Uhr zur Messe aufbrechen und so – auch im eigenen Interesse – zu einer Entzerrung der Fahrgastströme beitragen."

Um den vielen Besuchern Herr zu werden, verdichtet die MVG den Takt auf der U2. An allen Messetagen (auch am Wochenende) gibt es zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost mindestens einen Fünf-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit soll sogar alle drei Minuten eine U-Bahn fahren. Für weitere Entlastung sollen die U7 und U8 sorgen, die zeitweise zur Messe umgeleitet werden.

Weg zur "bauma": Diese Alternativen empfiehlt die MVG

Wegen der absehbaren Engpässe empfiehlt die MVG einige Alternativen: Vom und zum Flughafen gibt es einen Shuttleservice, der alle 15 Minuten ohne Halt zwischen Messe und Flughafen verkehrt. Mit der S2 können Messe-Besucher auch bis nach Riem fahren, von wo aus man zu Fuß oder mit dem 190er Bus zur Messe kommt. Eine weitere Möglichkeit: Mit der S8 bis nach Daglfing und von dort mit dem Bus 183 zur Messestadt.

Während der "bauma" setzt die MVG auch deutlich mehr Personal ein: Wie es in der Mitteilung heißt, sind während der Messe pro Tag 80 zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz.