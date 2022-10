Bauma 2022 von oben: Hier wächst eine Weltleitmesse

So groß ist keine andere: Die Bauma findet wieder statt. Ein Heli-Flug zeigt ihre Dimensionen.

Der Aufbau der Bauma 2022 ist in vollem Gange. Am 24. Oktober öffnet die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte ihre Pforten. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Bauma, die alle drei Jahre stattfindet, vom April in den Oktober verschoben.

Auf 614.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, davon 200.000 in Hallen und 414.000 im Freigelände, geht der Aufbau in die Endphase. Bei einem Helirundflug übers Gelände konnte man nicht nur den "Kranwald" aus über 30 Kränen bestaunen, sondern Bagger, Misch- und Bohrtürme und den fast fertigen temporären Busparkplatz in Feldkirchen, auf dem kürzlich eine Bronzezeit-Siedlung entdeckt wurde.

Auf einem temporären Parkplatz ist jüngst eine Bronzezeit-Siedlung entdeckt worden. © Bernd Wackerbauer

Erstmals werden Besucher und Aussteller eine Bauma mit Kunstlicht erleben, denn die Sonne geht bereits gegen 18 Uhr unter, während sie bei der letzten Bauma im April 2019 bis 19.45 Uhr leuchtete.

"Die Bauma ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die Messe München, sondern auch für die Region nach zwei schweren Pandemiejahren", so die beiden Geschäftsführer der Messe (MMG), Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.

Die Messehallen im hinteren Drittel, in der Mitte werden schon aufgebaut. 41.400 Quadratmeter Freigelände gibt es. © Bernd Wackerbauer

Bauma: Mehr als 3.100 Aussteller aus rund 60 Ländern

Mehr als 3.100 Aussteller aus rund 60 Ländern bieten ihre Produkte an. Ans Rekordjahr 2019 werde man zwar bei weitem nicht heranreichen, dennoch sei die Veranstaltung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Stadt, Land und Bund.

Gerade die Region profitiere von der Umwegrentabilität, sie komme Hotels, Gaststätten, Taxlern, Geschäften und anderen zugute. "Als weltgrößte Messe der Welt ist die Bauma Herzschlag der Baumaschinen-Branche. Auf keiner anderen Messe der Welt werden so viele Innovationen und Produktlaunches präsentiert", so der für die Bauma zuständige Stefan Rummel.

Wie alle Weltleitmessen der MMG biete die Bauma ihren Kunden auch ein Fenster in die Zukunft. Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen heuer im Fokus, Leitthemen sind Bauweisen und Materialien von morgen - der Weg zu autonomen Maschinen - effizienter, zuverlässiger, nachhaltiger Bergbau - die digitale Baustelle - der Weg zur Null-Emission. In der Innovationshalle Bauma Labo im ICM (das International Congress Center der Messe) beleuchten Forschung, Start-up-Szene und Industrie diese Zukunftsthemen.