Maxvorstadt: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Anwohner rufen am Dienstag Nachmittag die Feuerwehr, nachdem sie in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss dicke Rauchschwaden gesehen hatten. Sie vermuteten noch jemanden in der Wohnung.

17. Mai 2023 - 16:58 Uhr | AZ

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Wohnungsbrand in der Maxvorstadt aus (Symbolbild) © Thomas Gaulke