Fünfer-Looping, Wiesn-Anstich und die Frage nach dem Du: Auf dem AZ-Sofa im Deutschen Museum spricht Markus Söder über Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause. Freunde im engeren Sinn seien sie trotz des Olympia-Erfolgs nicht: "Wir sind keine Bros."

Gemeinsam haben sie dafür gekämpft, dass München als deutsche Bewerber-Stadt ins Olympia-Rennen geht und ihren Erfolg mit einer Fahrt im Fünfer-Looping gefeiert: Markus Söder und Münchens grüner OB Dominik Krause. Auf dem AZ-Sofa schwärmte der Rathauschef vor einer Woche von der Zusammenarbeit mit dem Regierungschef – nun bekommt er die Blumen zurück.

So gut wie bei Olympia sei das Miteinander von Stadt und Land wohl noch nie gewesen, bestätigt Markus Söder. Krause sei ein "angenehmer, sympathischer Mensch, der von Anfang an für ein Thema war, das mir sehr wichtig ist: nämlich Olympia. Da hat er echten Schwung entwickelt".

Deshalb habe er sich auch auf die "Harakiri-Aktion" Olympia-Looping eingelassen – wohl ein wenig zähneknirschend: "Ein Looping ist prima, zwei gehen – aber dann zieht es sich. Vor allem, wenn einen jeder dabei fotografiert. Aber wenn es der guten Sache dient."

"Friedrich Merz hat ja sofort geduzt"

Er wolle jedoch nicht den Eindruck der Kumpanei erwecken – "wir sind keine Bros oder so was". Jeder von ihnen habe seine Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehöre beim Oberbürgermeister etwa das Anzapfen auf dem Oktoberfest – "hat er gut gemacht. Dieter Reiter war auch immer ein bisserl nervös. Das ist ja auch der wichtigste und schlimmste Moment für den OB. Wenn das schief geht..."

Markus Söder vor rund 60 Zuhörern beim AZ-Sofa im Deutschen Theater. © Bernd Wackerbauer

Dann kokettiert er ein bisschen mit dem Altersunterschied zwischen Krause (36) und sich selbst: Im Anschluss ans Anzapfen – der Grüne wurde von seinem Lebensgefährten Sebastian Müller begleitet – habe jemand geschrieben: "Echt super vom Ministerpräsidenten, dass er seine zwei Söhne dabei hatte."

Bleibt die Frage, wann das schwarz-grüne Olympia-Duo vom Sie zum Du übergeht. Die Duzerei sei nicht so seine Sache, sagt Söder. "Friedrich Merz hat sich ja sofort mit einigen Sozialdemokraten geduzt. Aber in der Politik führt das nicht automatisch zu einem freundschaftlicheren Umgang." Aber, sagt Söder: "Wenn wir Olympia wirklich bekommen: okay! Dann biete ich ihm das Du an." Das sei "auf jeden Fall einfacher als Bungee-Jumping vom Olympiaturm oder so etwas."