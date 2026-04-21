Mitten am Marienplatz hat das Wirtshaus "Der Spöckmeier" einen neuen Kiosk eröffnet: Leberkäsesemmeln, Käsespätzle, Bier für drei Euro und cremiges Softeis zum Mitnehmen sollen Laufkundschaft anlocken – und den bislang ungenutzten Raum endlich mit Leben füllen.

Gleich rechts neben dem Eingang fällt der Blick auf das Verkaufsfenster des neuen Kiosks im Wirtshaus "Der Spöckmeier". Lange stand der Raum leer – nun wird er endlich genutzt. Die Freude darüber ist Restaurantleiterin Lala Statello anzumerken. "Wir dachten uns: Mitten in der Stadt ist das doch eine schöne Ergänzung, damit man auch im Vorbeigehen etwas bekommt."

Fleischiges und Vegetarisches gibt es auch, ein kleines Bier kostet drei Euro

Das Angebot richtet sich gezielt an die Laufkundschaft, geöffnet ist der Kiosk mittwochs bis sonntags von 12 bis 21 Uhr. Auf der Karte stehen unter anderem Leberkässemmeln für den schnellen Hunger, für Vegetarier gibt es Käsespätzle. Zum Trinken gibt es neben alkoholfreien Optionen Bier in der 0,33-Liter-Flasche für drei Euro.

"Unser Highlight? Natürlich das Softeis, weil es nicht so schnell schmilzt!"

Das Highlight für Lala Statello: "Das Softeis", sagt sie der AZ mit einem breiten Lächeln.

Für 2,50 Euro pro Eis stehen die Sorten Vanille und Schoko zur Auswahl, auch eine Mischung ist möglich. Der Vorteil von Softeis laut Statello: "Es schmilzt nicht so schnell." Das Eis behält also auch an warmen Tagen länger die Form und die Hände bleiben beim Schlecken sauber.