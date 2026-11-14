Vermarktungsexperte vor dem Munich Game: "NFL hat eine riesige Strahlkraft"

Das NFL Munich Game bringt erneut US-Sport nach München. Sportmanager Marcus Höfl spricht über die Bedeutung der Stadt für Football und Basketball, seine Erinnerungen an Franz Beckenbauer und die besondere Verbindung zur Allianz Arena.

AZ: Herr Höfl, Fußball mit Franz Beckenbauer, Wintersport mit Maria Riesch, Basketball mit den Orlando Magic und Dennis, American Football mit den Seattle Seahawks - Hand aufs Herz: Wofür schlägt Ihre Fan-Seele im Moment am lautesten?

MARCUS HÖFL: Ganz ehrlich: Im Moment für den US-Sport. Die tollen Aufgaben, die ich als Repräsentant der Seahawks und Magic angehen kann, sorgen dafür, dass ich dort zurzeit den stärksten Herzschlag habe. Aber natürlich komme ich aus dem Fußball, das ist einfach tief in meiner DNA verwurzelt.

Die Seahawks sind der amtierende Super-Bowl-Champion. Waren Sie im Februar - das lag ja vor der Bekanntgabe Ihrer Kooperation - live beim NFL-Finale im Stadion?

Ja. Wir hatten schon vor dem Spiel über die mögliche Zusammenarbeit geredet - und nach dem Triumph herrschte natürlich mehr als nur gute Stimmung und wir haben weiter gesprochen. Der Erfolg war schon ein sehr gutes Omen.

Wenn man mit dem Champion zusammenarbeiten kann, weiß man gleich, dass man aufs richtige Pferd setzt, oder?

Ja, wobei ich so eine Zusammenarbeit nicht ausschließlich unter sportlichen Gesichtspunkten bewerte. Aber: Wenn es bei einem Team gut läuft - das wissen wir aus allen Sportarten - fällt auch das eine oder andere dann insgesamt leichter.

"Die NFL hat auch einfach eine riesige Strahlkraft"

Wann sind Sie selbst zum Football gekommen?

Das war 1993. Da habe ich ein Praktikum bei Reebok gemacht, die waren damals Ausstatter der NFL Europe. Damals gab es ja die beiden deutschen Teams der Frankfurt Galaxy und Rhein Fire. Da hatte ich meine ersten beruflichen Berührungspunkte mit Football. Als Zuschauer hatte ich den Sport schon vorher verfolgt. Ich bin ja in Herzogenaurach aufgewachsen und kann mich genau erinnern, dass wir in den 80er-Jahren die Spiele der Chicago Bears oder San Francisco 49ers um Quarterback-Ikone Joe Montana damals am Radio verfolgt haben. Das sind lustige Erinnerungen.

"München ist mit Sicherheit die attraktivste Stadt in Deutschland für Amerikaner", sagt Vermarktungs-Ikone Marcus Höfl, der jetzt auch Repräsentant der Seattle Seahawks ist. © IMAGO/Eventpress

Die NFL will international expandieren, neue Märkte wie Deutschland für sich gewinnen. Wie wichtig sind in dem Zusammenhang Auftritte wie das dritte Munich Game zwischen Detroit und New England am Sonntag in der Allianz Arena?

Sehr wichtig. Die NFL hat auch einfach eine riesige Strahlkraft. Das sieht man auch beim Zuspruch zum Munich Game. Wenn dann bekannte Teams eine Partie hier austragen, ist das etwas ganz Besonderes. Für solche Erlebnisse zu sorgen, ist Bestandteil der NFL-Strategie, die sie in vielen Märkten verfolgt. Da ist man sehr offen, geht neue Wege. Anders als hierzulande, wo wir uns immer noch nicht richtig dazu durchringen können, auch mal ein Bundesligaspiel außerhalb Deutschlands auszutragen. Das ist für die NFL gar keine Diskussion und zeigt, welche großen Schritte die Liga bereit ist, zu gehen, um ihren Sport internationaler zu präsentieren.

München und US-Sport? "Mit Sicherheit die attraktivste Stadt in Deutschland für Amerikaner"

Welche Rolle wird München künftig für den US-Sport spielen - sowohl im Football als auch mit Blick auf die NBA und mögliche Pläne einer NBA Europe?

München ist eine der absoluten Topstädte für Amerikaner außerhalb den USA. Das liegt sicher am FC Bayern, am Oktoberfest und auch daran, dass viele US-Unternehmen ihren Deutschland- oder sogar Europasitz hier haben. München ist mit Sicherheit die attraktivste Stadt in Deutschland für Amerikaner. Auch aufgrund der Lebenskultur und all der Traditionen. Deshalb wird München für beide Ligen eine wichtige Rolle spielen.

Wie sieht Ihre persönliche Vision für Football in Deutschland in den nächsten Jahren aus?

Weiteres Wachstum auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es irgendwann möglich sein wird, hier mehr als nur ein Spiel pro Jahr auszutragen. Klar ist: Die NFL wird Deutschland als Standort weiter sehr wichtig nehmen und investieren. Ich bin überzeugt, dass wir eher mehr als weniger davon hören werden. Mit RTL und Sky gibt es sehr starke Medienpartnerschaften. Am Wochenende hat man mittlerweile das Gefühl, dass ab dem Nachmittag der NFL der Sonntag gehört. Das wäre vor fünf Jahren kaum vorstellbar gewesen.

Wie würden Sie die Marke Seattle Seahawks beschreiben?

Die Seahawks sind auch in Amerika ein besonderes Team, weil sie für eine ganz spezielle Fankultur stehen. Die „12“, also der zwölfte Mann, die Fans, die das Team unterstützen, ist, glaube ich, in keiner anderen Sportart und in keiner anderen Stadt so dominant wie in Seattle. Wenn man dort durch die Straßen geht und in die Fenster schaut, sieht man gefühlt überall Zwölfer-Flaggen. Das Lumen Field gilt als lautestes Stadion der NFL, dort wurden zahlreiche Rekorde gebrochen. Seattle wurde von den Fans auch zum Nummer-eins-Standort der Fußball-WM gewählt.

"Für mich ist Seattle der ideale Partner innerhalb der NFL"

Seattle als Stadt steht auch für sehr viel Weltoffenheit.

Seattle und der Bundesstaat Washington sind sehr europäisch geprägt, sehr liberal, naturverbunden, aber gleichzeitig Heimat großer Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Starbucks. Das ist eine tolle Verbindung aus Fankultur, liberaler Einstellung, Outdoor-Lebensgefühl und wirtschaftlicher Power. Für mich ist Seattle der ideale Partner innerhalb der NFL.

"Die Seahawks sind ein besonders Team", sagt Höfl. © IMAGO/Icon Sportswire

Hatten Sie Bedenken, dass sich das Produkt Football in Europa schwerer vermarkten lässt, weil das Ansehen Amerikas in Europa aufgrund Donald Trumps Politik stark gelitten hat?

Nein, den Eindruck habe ich nicht. Der Sport ist etwas Übergreifendes, das Menschen verbindet. Natürlich ist es aber so, dass ich die liberale Haltung Seattles in Deutschland gerne noch bekannter machen möchte. Ich will vermitteln, wie europäisch die Menschen und das Leben dort eigentlich sind.

Wie wichtig sind deutsche Spieler als Zugpferde fürs Marketing? Bei Orlando gibt es die Wagner-Brüder, bei den Seahawks ist Amon-Ra St. Brown ein Superstar.

Das hilft enorm. Das habe ich bei den Magic mit den Wagner-Brüdern erlebt. Und, dass mit Amon-Ra St. Brown, ein Deutscher bei den Munich Games spielt, ist ein großer Vorteil. Ich finde, wir können überhaupt stolz darauf sein, dass Deutschland solche Topsportler hervorbringt, obwohl Football bei uns kein Schulsport ist.

Der US-Sport hat einen großen Entertainment-Charakter. Würden Sie sich das auch für den deutschen Sport wünschen?

Ich bin diese Form des Entertainments aus den USA gewohnt - sehe das positiv. Ich verstehe aber, wenn andere das negativ bewerten. Nur: Was wenig Sinn macht, ist, sich darüber zu beklagen, dass man international keine steigenden Einnahmen hat, gleichzeitig aber nicht bereit zu sein, gewisse Schritte zu gehen. Man kann immer sagen, das und das wollen wir nicht. Das ist legitim. Dann muss man aber akzeptieren, dass gewisse Einnahmequellen nicht erschlossen werden können.

Höfl ist Berater von Dennis Schröder

In den USA ist die Ankunft der Spieler in den Arenen längst ein Catwalk, es wird berichtet, wer was trägt. Bei uns gibt es einen großen Aufschrei, wenn Lennart Karl in Pink herumläuft.

Da habe ich mir auch gedacht: Wenn man sieht, wie die Basketballer tagtäglich in die Arenen kommen, und dann die Aufregung bei Karls Outfit mitkriegt, ist der Aufschrei schon sehr unterschiedlich.

Auch bei Franz Beckenbauer oder Paul Breitner gab es früher sehr viel Mut zur Mode.

(lacht) Ich habe gerade viele alte Bilder von Franz und seiner Kleidung gesehen. Mein erster Gedanke: Das war schon heiß damals.

Sie beraten auch Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Ein Typ, der sich ganz und gar nicht verbiegen lässt.

Absolut. Eigentlich wollte ich aus dem Athletenmanagement heraus, weil ich insbesondere mit Franz Beckenbauer alles bereits erlebt habe. Aber Dennis hat mich überzeugt. Gerade in einer Welt, in der es - speziell im Fußball - so viele abgeschliffene Typen gibt und sich die meisten Interviews gleich anhören, ist er hundertprozentig authentisch. Er sagt, was er denkt. Egal ob das gern gesehen wird oder nicht, er steht hinter dem, was er sagt - und meint.

Höfl: Ohne Beckenbauer hätte es die Allianz Arena nie gegeben

Nun am Sonntag das Munich Game. Die Allianz Arena ist für Sie wahrscheinlich ein Ort, dem Sie nie ganz neutral begegnen können. Die Trauerfeier für Ihren Schützling und väterlichen Freund Franz Beckenbauer war für ganz Deutschland ein besonders bewegender Moment, für Sie natürlich noch viel mehr.

Das beginnt schon damit, dass es ohne Franz Beckenbauer die Allianz Arena nie gegeben hätte. Das war eines seiner Lebensprojekte, und er hatte eine große Liebe zu diesem Stadion. Wir haben damals gemeinsam das Eröffnungsspiel erlebt. Ich verbinde die Arena mit vielen tollen Bayern-Spielen, aber natürlich insbesondere auch mit der Trauerfeier. Es wird wahrscheinlich keinen Nachmittag oder Abend geben, an dem ich in dieses Stadion gehe und nicht an diese speziellen Momente denken.

"Das war sehr hart": Höfl über Bechenbauers Trauerfeier. © IMAGO/ActionPictures

Standen sich sehr nahe: Franz Beckenbauer und Marcus Höfl. © Sammy Minkoff

Allein schon der Weg zur Arena an der Statue von Beckenbauer vorbei dürfte Sie immer wieder an Franz erinnern.

Das ist zum Glück nicht mehr jedes Mal ein wahnsinnig emotionaler Moment, aber ich werde immer wieder an die tollen Erlebnisse erinnert, die wir gemeinsam hatten. Die Trauerfeier damals war nicht einfach für mich. Wenn ein so nahestehender Mensch von einem geht, ist das eigentlich das Schwierigste, was man erleben kann. Dann noch parallel zu all den Gefühlen, die man hat, selber Bestandteil einer solchen Trauerfeier zu sein, war hart.