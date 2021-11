Manuel Pretzl hat Corona: CSU-Chef positiv getestet!

Manuel Pretzl, Chef der CSU-Stadtratsfraktion, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie geht es ihm?

München - Der Chef der CSU-Stadtratsfraktion, Manuel Pretzl, ist mit Corona infiziert. Am Mittwoch hat er ein positives Testergebnis erhalten. Schlimme Symptome hat er laut seinem Stellvertreter Hans Theiss nicht.

Allerdings muss nun auch der Rest der 20-köpfigen CSU-Fraktion fürchten, sich infiziert zu haben. Am Montag trafen sich die CSUler zu ihrer Fraktionssitzung.

Alle seien doppelt geimpft, so Theiss. Wer keine Symptome hat, darf an der Vollversammlung am Donnerstag teilnehmen. Allerdings rät Theiss allen, einen Test zu machen. Seiner Kenntnis nach kommen dem alle nach. Verpflichtend ist der Test aber nicht.