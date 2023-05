Mann mit Glas in der Milchbar blind geprügelt: Schläger sitzt in U-Haft

Bei einer Prügelei in der Milchbar hat ein Mann irreparable Schäden an seinen Augen davongetragen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung – der Täter befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

München - Ein 41-Jähriger hatte in der Nacht auf Sonntag in der Milchbar einem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht gestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Davor haben sie sich auf der Tanzfläche angerempelt. Der 30-Jährige hat seinem Gegner einen Kopfstoß verpasst und ging dann weg.

Sein Opfer wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen, suchte den 30-Jährigen und schlug ihm dann ein Bierglas ins Gesicht.

Nach Schlägerei in der Milchbar: Irreparable Schäden an beiden Augen

Der 30-Jährige wurde mit schweren Wunden im Gesicht und an den Augen ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien die Schäden an beiden Augen nicht mehr zu beheben. Auf dem linken Auge sei er vollends erblindet und auf dem rechten teilweise, sodass er künftig vermutlich nur noch schemenhaft Dinge erkennen könne. "Die Verletzungen an beiden Augen dürften irreparabel sein", sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Eine Genesung könne nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden, sei aber unwahrscheinlich. Am Mittwoch berichtet die Polizei abermals vom Vorfall, nach jetzigem Stand werde der 30-Jährige "nahezu vollständig erblinden", wie es im Bericht heißt.

Schlägerei in der Milchbar: Mann sitzt in Untersuchungshaft

Der 41-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung verantworten. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen: Wer am vergangenen Sonntag (30. April) gegen 5.15 Uhr in der Milchbar (Sonnenstraße 27) etwas Verdächtiges mitbekommen hat, was im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, soll sich bei der Münchner Polizei (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.