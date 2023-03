Mann bespuckt gehbehinderte Frau – und tritt Rollator weg

Dieser Vorfall erschüttert und sorgt für Kopfschütteln. Am Hauptbahnhof in München wurde eine gehbehinderte Frau verbal attackiert und bespuckt. Zudem trat der Täter gegen den Rollator, sodass die Frau zu Boden stürzte.

München - Gegen 8.30 Uhr wurden Beamten der Bundespolizei am Dienstag durch lautstarke Rufe auf eine unfassbare Tat aufmerksam. Eine gehbehinderte Frau (51) wurde an den Toiletten von einem 27-Jährigem bespuckt, beleidigt und auch noch körperlich angegriffen. Der Täter beschädigte den Rollator der Frau.

Frau stürzt, nachdem Mann Rollator weggetreten hat

Nach verbalen Beleidigungen soll der 27-Jährige die beeinträchtige Frau mehrfach ins Gesicht gespuckt haben. Auch an den Schultern soll die Frau gepackt worden sein. Den Rollator trat der Mann weg, sodass die hilflose Frau ohne ihr Gehhilfe stürzte. Durch den Aufprall am Boden erlitt die 51-Jährige Schmerzen an Ellenbogen, Handgelenken und Hüfte. Bei dem Rollator brach durch den Sturz die Handbremse ab.

Filmten Kameras die Tat am Hauptbahnhof?

Eine ärztliche Versorgung der 51-Jährigen war zunächst nicht notwendig. Der mutmaßliche Täter wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Videoaufzeichnungen sollen jetzt aufklären, warum der Mann die gehbehinderte Frau attackiert hat. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.