Mann bedroht Mitbewohner mit Messer und Reizgas

In Bogenhausen hat die Polizei nach einer Auseinandersetzung mehrere Messer sichergestellt.

Bogenhausen - In einer Unterkunft an der Musenbergstraße sind am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Personen aneinander geraten, sodass ein Bewohner die Polizei alarmierte.

Nach Polizeiangaben hatte einer von vier Männern, die sich in einem Zimmer befanden, die übrigen mit einem Messer bedroht; ein 28-Jähriger habe zudem leichte Verletzungen durch ein Pfefferspray erlitten. Behandlungsbedürftig war allerdings niemand.

Die Polizei sperrte die Örtlichkeit ab und stellte das besagte Messer sicher. Dabei fanden die Beamten weitere Messer, die sie ebenfalls sicherten. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde kurzzeitig festgenommen und nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder entlassen. Die Polizei ermittelt weiter.