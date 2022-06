Mann attackiert Schwiegertochter mit Werkzeug – 26-Jährige schwer verletzt

Am Samstag wurde eine 26-Jährige in einer Wohnung mittels "stumpfer Gewalt" verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Schwiegervater der Täter sein – die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

München - Eine Frau ist am Samstag in einer Wohnung in München mutmaßlich von ihrem Schwiegervater attackiert und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ging ein 56-jähriger Mann mit "stumpfer Gewalt" auf die 26-Jährige los. Dabei habe er ein Werkzeug benutzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um den Schwiegervater der Frau, wie es hieß. Weitere Details und Hintergründe, etwa zu dem Motiv des Angreifers, waren zunächst nicht bekannt.

Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Die Frau wurde den Angaben zufolge schwer am Oberkörper verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.