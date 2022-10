Mann (32) in München von Skorpion aus Kalifornien gestochen

Schon vor zwei Wochen war ein Paar aus dem Kalifornienurlaub nach Hause gekommen – im Gepäck ein unbemerktes "Souvenir", das sich nun auf unangenehme Art bemerkbar machte.

Der Übeltäter versteckte sich in einer Jogginghose.

Hadern - Ein Skorpionstich ist eine Nachricht, die die Münchner Feuerwehr selten absetzt – am Sonntag aber hatte sie einen solchen zu vermelden.

In seiner Wohnung in der Schröfelhofstraße war ein 32-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf das exotische Insekt getreten und wählte den Notruf.

Das Paar war bereits vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückgekehrt – mit Zelt und Rucksäcken waren sie in Kalifornien unterwegs gewesen. Im Wohnzimmer hatten sie danach ihr Zelt gereinigt.

Unbemerkt war der versehentlich eingeführte Skorpion da aus der Packung gehuscht und hatte sich wohl unter dem Sofa versteckt.

Der 32-Jährige war um kurz vor halb zwei Uhr morgens von der Couch aufgestanden und auf seine Trainingshose getreten. Dabei bekam er den Stich ab. Er lupfte die Hose und sah den Übeltäter.

Skorpion hielt sich zwei Wochen im Wohnzimmer versteckt

Noch bevor er sich um seine Verletzung kümmerte, fing er ihn mit einem Becher ein, dann wählte er die Nummer der Tierrettung – für den Skorpion – und den Giftnotruf und schließlich die Feuerwehr zu seiner eigenen Sicherheit.

Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, einige Feuerwehrler fuhren den Skorpion am Morgen in die Reptilienauffangstation.

Eine Skorpionattacke schmerzt wie ein Wespenstich, ist aber, sofern sie keinen Allergiker trifft, medizinisch weitgehend ungefährlich. Der 32-Jährige konnte das Krankenhaus daher – um eine Urlaubserinnerung reicher – nach wenigen Stunden wieder verlassen.