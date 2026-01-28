AZ-Plus

Machtwort von OB Reiter: Kita ist gerettet – zumindest vorerst

Wegen der Gasteig-Sanierung sollte eine Kita weichen, in der 70 Kinder betreut werden. Das hat OB Reiter verhindert – zumindest vorerst
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Kindervilla darf bleiben – das freut OB Dieter Reiter.
Die Kindervilla darf bleiben – das freut OB Dieter Reiter. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ende des Jahres soll die Sanierung des Gasteigs starten. Einer Kita, die in einem Nachbargebäude an der Kellerstraße 8 untergebracht ist, drohte deshalb das Aus. In ihre Räumlichkeiten sollte schon diesen Sommer das Baubüro einziehen.

Dann schaltete sich OB Dieter Reiter (SPD) ein – mit Erfolg. Die "Kindervilla" darf nun bis mindestens Ende des Jahres bleiben. So teilt es Reiter schriftlich mit.

OB Reiter: Kinder und Eltern sollen eine "gute Perspektive" bekommen

"Das ist eine gute Nachricht für die Kinder, die Eltern und die Beschäftigten", findet der OB. Er bedankte sich auch bei Wirtschaftsreferenten Christian Scharpf, der sich für eine schnelle Lösung eingesetzt hatte. Zugleich habe er das Bildungsreferat darum gebeten, mit "Hochdruck" daran zu arbeiten, den Kindern und Eltern auch darüber hinaus eine gute Perspektive zu ermöglichen, lässt sich Reiter in dieser Mitteilung außerdem zitieren.

70 Kinder werden in der Kindervilla betreut. Neben der SPD hatte auch die CSU einen Antrag gestellt und gefordert, dass die Kita bleiben soll. Die Kindervilla ist ein Ausweichquartier für eine Kita in der Altstadt, die 2029 fertig werden soll. Dass der Interims-Standort des Kindergartens nun schließen müsse, ist den Eltern offenbar auf einem Informationsabend erklärt worden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte gerade eben / Bewertung:

    coole Rathausverwaltung oder einer der zugehörigen Verwaltungsstellen:
    eine Seite sagt "X" und eine andere Seite sagt "Y"
    Behördenwahnsinn live

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH vor 55 Minuten / Bewertung:

    Wer kommt da überhaupt noch mit.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.