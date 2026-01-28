Machtwort von OB Reiter: Kita ist gerettet – zumindest vorerst

Wegen der Gasteig-Sanierung sollte eine Kita weichen, in der 70 Kinder betreut werden. Das hat OB Reiter verhindert – zumindest vorerst

Ende des Jahres soll die Sanierung des Gasteigs starten. Einer Kita, die in einem Nachbargebäude an der Kellerstraße 8 untergebracht ist, drohte deshalb das Aus. In ihre Räumlichkeiten sollte schon diesen Sommer das Baubüro einziehen.

Dann schaltete sich OB Dieter Reiter (SPD) ein – mit Erfolg. Die "Kindervilla" darf nun bis mindestens Ende des Jahres bleiben. So teilt es Reiter schriftlich mit.

OB Reiter: Kinder und Eltern sollen eine "gute Perspektive" bekommen

"Das ist eine gute Nachricht für die Kinder, die Eltern und die Beschäftigten", findet der OB. Er bedankte sich auch bei Wirtschaftsreferenten Christian Scharpf, der sich für eine schnelle Lösung eingesetzt hatte. Zugleich habe er das Bildungsreferat darum gebeten, mit "Hochdruck" daran zu arbeiten, den Kindern und Eltern auch darüber hinaus eine gute Perspektive zu ermöglichen, lässt sich Reiter in dieser Mitteilung außerdem zitieren.

70 Kinder werden in der Kindervilla betreut. Neben der SPD hatte auch die CSU einen Antrag gestellt und gefordert, dass die Kita bleiben soll. Die Kindervilla ist ein Ausweichquartier für eine Kita in der Altstadt, die 2029 fertig werden soll. Dass der Interims-Standort des Kindergartens nun schließen müsse, ist den Eltern offenbar auf einem Informationsabend erklärt worden.