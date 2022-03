"Mach München besser!": 3.000 Meldungen innerhalb von sechs Monaten

München - Wer mithelfen will, dass die Stadt für alle Münchner sauber und attraktiv bleibt, kann seit vergangenem September über die Online-Plattform auf etwaige Missstände hinweisen.

Defekte Straßenlaternen, verschmutzte Verkehrsschilder oder eine ausgefallene Ampel: Auf der Plattform können Bürger Meldungen rund ums Stadtbild einreichen. Die Informationen werden dann an die zuständige Stelle bei der Stadtverwaltung weitergeleitet.

Wie die Stadt nun mitteilt, sind innerhalb eines halben Jahres knapp 3.000 solcher Meldungen eingegangen.

Neu: Mittlerweile können auch beschädigte oder verschmutzte Altkleidercontainer und Wertstoffinseln gemeldet werden. Auch Münchner, die einen leeren Spender für Hundekotbeutel in der Stadt entdecken, können dies mittlerweile melden. Weitere Funktionen sollen mit der Zeit folgen.

Und so funktioniert es: Foto machen, die Seite im Browser des Smartphones aufrufen, den GPS-Standort ermitteln, Kategorie des Anliegens auswählen, Foto hochladen, eine kurze Erklärung dazu schreiben – fertig.

Die eingehenden Meldungen werden an die zuständige Stelle weitergeleitet: In der Regel befindet sich diese im Baureferat, das für den Unterhalt von mehr als 2.400 Hektar Grün- und Parkanlagen, etwa 4.500 Kilometern Gehwegen oder knapp 125.000 Straßen- und Tunnelleuchten zuständig ist.

Was den Englischen Garten, den Hofgarten und den Nymphenburger Schlosspark angeht, ist hingegen der Freistaat in der Pflicht, für die Sauberkeit rings um die Wertstoffcontainer müssen die vom Abfallwirtschaftsbetrieb München beauftragten Firmen sorgen. An den Tram- und Bushaltestellen schließlich ist die Münchner Verkehrsgesellschaft zuständig.