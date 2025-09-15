AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • "Luxusbunker statt Wohnraum?“ – Münchner protestieren gegen Grundstücksverkauf

"Luxusbunker statt Wohnraum?“ – Münchner protestieren gegen Grundstücksverkauf

Die Petition "Wohnraum statt Rendite – Verkauf des Justizzentrums stoppen!" haben bereits Tausende unterschrieben. Mehrere Initiativen und Vereine fordern, das Grundstück für dringend benötigten Wohnraum zu nutzen. Am Dienstag ist eine Protestaktion vor Ort geplant. 
Nina Job
Nina Job |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Freistaat will das Strafjustizzentrum an Investoren verkaufen.
Der Freistaat will das Strafjustizzentrum an Investoren verkaufen. © Lukas Barth/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Seit 28. August läuft die Petition "Wohnraum statt Rendite – Verkauf des Justizzentrums stoppen!" Seitdem sind bereits über 6200 Unterschriften gesammelt worden. Initiiert worden war die Petition auf openpetion.de vom Verein Münchner Forum, dem Mieterverein München und den Initiativen abbrechenabbrechen und #ausspekuliert. Die Stadtratsfraktionen der SPD und der Grünen hatten ebenfalls zur Unterzeichnung aufgerufen.

Tausende Münchner fordern, nach dem Auszug der Justiz an der Nymphenburger Straße 16 bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Tausende Münchner fordern, nach dem Auszug der Justiz an der Nymphenburger Straße 16 bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. © Sven Hoppe/dpa

"Die Münchner zeigen deutlich, dass sie nicht wollen, dass der Freistaat ein weiteres Mal ein Filetstück in bester Lage verkauft", sagt Monika Schmid-Balzert, Vize-Geschäftsführerin des Mietervereins. „Wir sind mitten in einer immer weiter eskalierenden Wohnungskrise und es ist politisch verantwortungslos, wenn CSU und Freie Wähler das Grundstück verscherbeln, statt dort dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum und Begegnungsräume dort zu schaffen“, sagt sie.

Und weiter: "Wir fordern Bauminister Christian Bernreiter auf, nach Lösungen zu suchen, die bezahlbares Wohnen ermöglichen – etwa durch die Überlassung des Grundstücks in Erbbaurecht an eine soziale Initiative oder Genossenschaft."Ideen gebe es, "jede ist besser als ein weiterer Luxusbunker".

Am Montag veröffentlichten die Initiatoren zudem einen offenen Brief an Bauminister Christian Bernreiter (CSU), in dem sie fordern, den Verkauf zu stoppen. Die Petition läuft noch bis 6. Oktober 2025, an diesem Tag soll im Bauausschuss des Landtags ein runder Tisch zur Zukunft des Areals stattfinden.

Am heutigen Dienstag ist vor dem Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße 16 ab 16 Uhr eine "Fotoaktion der Engagierten" geplant. Dabei sollen Visionen für die Zukunft des Areals gezeigt werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Boandl_kramer vor 40 Minuten / Bewertung:

    Die Münchner Wohnungskrise haben Münchner Stadtratsgremien zu großen Teilen selbst verursacht. Stichworte wären da die mehrfach verschlimmerte SoBon, die sehr restriktive Baulanderschließung und das ständige weiter Verteuern des Bauens durch unnötige kommunale Regulierung.

    Hinzu kommt dass Kommunen für die Unterbringung von Migranten nahezu jeden Preis zahlen und so selbst die Mieten mit hochgejazzt haben.

    Das jetzt dem Freistaat Bayern vorzuwerfen ist so frech wie dumm.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.