Lottospieler aus Raum München gewinnt 17,6 Millionen Euro

Auf den letzten Drücker hat ein anonym abgegebener Lotto-Mehrwochenschein dem Gewinner oder der Gewinnerin aus dem Großraum München einen Gewinn von knapp 17,6 Millionen Euro beschert.

München - Ein Lottospieler aus dem Großraum München hat rund 17,6 Millionen Euro gewonnen. Der oder die Glückliche tippte bei der Samstagsziehung von "6aus49" alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig, wie eine Sprecherin von Lotto Bayern am Montag bekanntgab.

Unbekannter Lottospieler investierte 116,70 Euro für Millionen-Gewinn

Der unbekannte Lottospieler musste dabei auf sein Glück durchaus warten: Der Tipper hatte insgesamt 116,70 Euro in einen Mehrwochen-Tippschein investiert und zog erst am letzten Tag das große Los. Der Gewinner hat nun bis Ende 2024 Zeit, den Millionenbetrag einzufordern.

Einige außergewöhnliche Faktoren trugen zum höchsten bayerischen Gewinn des Jahres bei, teilte die Lottogesellschaft mit: So war der Volltreffer mit den Zahlen 1,15,21,37,42,43 und der Superzahl 1 bundesweit der einzige in Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) und genau 17.473.595,80 Euro wert.

Glücklicher Lottogewinner: Vollsystem "6aus7" bringt zusätzliches Geld

Da er oder sie mit dem Vollsystem "6aus7" am Lotto "6aus49" teilgenommen hatte, fielen zusätzlich sechs weitere Treffer in Gewinnklasse 3 (Fünf Richtige plus Superzahl) an. Sechsmal die Quote dieser Gewinnklasse in Höhe von je 20.675 Euro plus der Gewinnbetrag der höchsten Gewinnklasse ergeben unter dem Strich die knapp 17,6 Millionen Euro Gesamtgewinn.

Der 1. Mai war bereits zuvor ein gewinnversprechender Tag in Bayern. Zum Tag der Arbeit des vergangenen Jahres hatte ein Lottospieler aus Oberfranken mit 90 Millionen Euro den höchsten bayerischen Lotteriegewinn aller Zeiten erzielt, wie die Sprecherin sagte.