Lokführerstreik: Fernverkehr und S-Bahn in München betroffen

Schon ab diesem Abend hat die Lokführergewerkschaft GDL zum Streik aufgerufen. Das wird auch massive Auswirkungen für München haben.

München/Frankfurt - Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ihre Mitglieder bereits für diesen Dienstag zum Streik bei der Deutschen Bahn auf.

Er soll im Güterverkehr am Abend um 19.00 Uhr beginnen. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt.

Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert. Damit sei die notwendige Zustimmung von 75 Prozent weit übertroffen worden, erläuterte Weselsky . Nach seinen Angaben beteiligten sich 70 Prozent der Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung.

Bahnstreik: So wird München betroffen sein

Die Bahn hat bereits angekündig, dass "große Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr" zu erwarten sind. Im Fernverkehr gelte ein Notfahrplan, mit dem etwa ein Viertel der Verbindungen aufrecht erhalten werden soll. "Trotzdem können wir nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen", so die Bahn in der Mitteilung.

Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der gestörte Betriebsablauf könnte dann auch bei Konkurrenten der Deutschen Bahn zu Einschränkungen führen.

Für München bedeutet das: Es wird wohl zu massiven Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs am Hauptbahnhof und auch auf mancher S-Bahnlinie kommen - und das ausgerechnet zur Ferienzeit.

Bahnstreik: S-Bahn in München im Stundentakt

So plant die S-Bahn München mit einem deutlich reduzierten Fahrplanangebot und wird an diesen Tagen nach einem Streikfahrplan fahren. "Dieser entspricht im Wesentlichen einem Stundentakt auf allen Linien", heißt es beim MVV.

Verkehrsmittel der MVG (U-Bahn, Tram und Bus in München) sowie die MVV-Regionalbusse sind von diesem Streik nicht betroffen und verkehren planmäßig.

Strecke München - Verona nicht vom Streik betroffen

Einige internationale Strecken ab und über München verkehren laut Bahn allerdings planmäßig. So etwa die RJ-Züge München - Salzburg - Wien - Budapest und die ECE-Züge München - Bregenz - Zürich sowie die EC-Züge München - Innsbruck - Verona.

Generell rät die Bahn allerdings, in den zwei Streiktagen alle nicht notwendigen Fernverkehrsreisen zu verschieben. Tickets können entweder kostenlos storniert werden oder bis zum 20.8. eingelöst werden.