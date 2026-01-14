Löwen-Fans können aufatmen: Candid-Tor kommt vorerst nicht

Ein Investor will ein ungewöhnliches Hochhaus am Candidplatz bauen. Doch Grüne und SPD fordern Änderungen. Auch die Stadt darf mit ihren Plänen für neue Wohnungen in Untergiesing nicht gleich loslegen.

Zwei mal vier übereinandergestapelte Quader, 64 Meter hoch: So sollte das "Candid-Tor" aussehen, das das Immobilienunternehmen Values am Candidplatz in Untergiesing plant. Heute steht dort ein Ärztehaus, das heute teilweise weiter von Ärzten genutzt wird, teilweise leersteht und teilweise von Kulturschaffenden (zwischen)genutzt wird.

"Kleineres und schmaleres Gebäude"

Jetzt ist klar: Der Investor muss umplanen. Das haben Grüne und SPD haben am Mittwoch im Planungsausschuss durchgesetzt. "Er muss neue Varianten für ein kleineres und schmaleres Gebäude vorlegen", sagt Grünen-Chef Sebastian Weisenburger.

Der Bezirksausschuss und viele Anwohner haben sich gegen die Höhe und das Volumen des Gebäudes ausgesprochen. "Wir nehmen den Protest der Bevölkerung ernst", sagt SPD-Stadträtin Simone Burger.

Den Ausbau des Löwen-Stadions nicht behindern

Auch Löwen-Fans können (erst mal) aufatmen. Gegenüber auch an der Candidstraße will die Stadt Wohnraum schaffen. Heute sind dort eine Skate-Anlage und ein Treffpunkt für Sechzger-Fans vor den Spielen. Der Stadtrat beschloss nun mehrheitlich, einen Beschluss zu den Wohnungen zu vertagen.

Denn es gab auch die Befürchtung, dass die neuen Wohnungen nicht zum Ende des Fantreffs führen, sondern womöglich sogar den Ausbau des Giesinger Stadions behindern. Denn unklar ist, welchen Lärmschutz die Wohnungen brauchen würden.

"Wir haben den Beschluss vertagt, um beide Bauprojekte besser aufeinander abzustimmen", sagt Burger. Auch für den Fantreff müsse die Stadt eine Lösung finden, sagt Weisenburger.

Die SPDlerin Burger betont: Sie wolle auf der Fläche weiterhin Wohnungen realisieren – am liebsten für Auszubildende.