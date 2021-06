Linien 18/19 im Münchner Westen: Wegen Bauarbeiten Busse statt Tram

Weil auf den Tram-Linien 18/19 West unter anderem Gleise und Weichen erneuert werden, gibt es ab Anfang Juli bis Mitte Oktober einen Schienenersatzverkehr. Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft ändert sich das Gesamtnetz der Tram zum Teil.

München - Wegen Gleis- und Straßenbauarbeiten zwischen Hauptbahnhof und Gondrellplatz sowie zwischen Hauptbahnhof und Pasing Bahnhof werden ab Montag (5. Juli) bis voraussichtlich Sonntag, 17. Oktober, die Tramlinien 18 und 19 in diesem Bereich durch Busse ersetzt.

Tram 18/19 West: Gleise und Weichen werden erneuert

Während des Ersatzverkehrs im Bereich der Tram 18/19 West stehen zeitlich parallel mehrere Baumaßnahmen an: Unter anderem werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Holzapfelstraße sowie zwischen Hans-Thonauer-Straße und Siglstraße Gleise und Weichen erneuert und der Gleisbogen an der Ecke Agnes-Bernauer-Straße/Lautensackstraße ausgetauscht.

Schienenersatzverkehr für Tram 18/19: Busse verkehren auf zwei Linien

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weiter mitteilt, sollen bei den Baumaßnahmen mehrere Tramlinien im Stadtgebiet vorübergehend neu verknüpft werden und fahren teilweise auf anderen Linienwegen.

So verkehren die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) im Bereich der Tram 18/19 West auf zwei Linien: Die SEV-Linie 18 fährt zwischen Karlsplatz (Stachus), Trappentreustraße und dem U-Bahnhof Friedenheimer Straße, die Busse der SEV-Linie 19 pendeln zwischen Gondrellplatz, Westendstraße, Willibaldplatz und Pasing Bahnhof.

Hier können Sie zwischen den beiden SEV-Linien umsteigen

Ein Umsteigen zwischen beiden SEV-Linien ist an den Haltestellen Siglstraße Nord (Umstieg vom SEV Bus 18 in Richtung Pasing Bahnhof und Gondrellplatz) bzw. Agnes-Bernauer-Straße (Umstieg vom SEV Bus 19 in Richtung Innenstadt) möglich.

Zwischen Karlsplatz (Stachus) und Holzapfelstraße sowie zwischen Gondrellplatz und Ammerseestraße weichen die Linienwege der Ersatzbusse teils deutlich vom regulären Linienweg der Tram ab.

Bauarbeiten wirken sich auf Tram-Gesamtnetz aus

Die MVG weist darauf hin, dass sich die Bauarbeiten im Bereich der Tram 18/19 West unmittelbar auf das Gesamtnetz der Tram auswirken.

Die Linie 18 wird zwischen Hauptbahnhof und Schwanseestraße durch die Tramlinie 17 (von/nach Amalienburgstraße) ersetzt, die Tram 19 zwischen Hauptbahnhof und Berg am Laim durch die Tramlinie 20 (von/nach Moosach Bahnhof). Die Nachttram N20 (von/nach Moosach Bahnhof) ersetzt zwischen Karlsplatz (Stachus) und St.-Veit-Straße die Linie N19.