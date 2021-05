Lieblingsnachbar gesucht: "Sie sind so etwas wie ein Eltern-Ersatz"

Die Frage, warum er das ältere Ehepaar gleich nebenan unbedingt in Sachen "Lieblingsnachbar gesucht" nominieren musste, hatte Andreas B. (Name von der Redaktion geändert) schnell beantwortet: "Meine Nachbarn sind beide über 80 Jahre alt, sind so etwas wie ein Eltern-Ersatz und insgesamt ein Schatz."

Seit 2002 leben der 56-Jährige und das Ehepaar in Obergiesing sozusagen Tür an Tür, so richtig kennengelernt haben sie sich allerdings erst zehn Jahre später - die hochgewachsene Thujen-Hecke zwischen den beiden Grundstücken brachte sie einander näher.

Gemeinsames Projekt: Weg mit der riesigen Thujen-Hecke

"Wir waren alle miteinander der Meinung, dass die vier Meter lange Hecke weg muss, sind dann zusammen in die Gärtnerei gefahren und haben uns nach Alternativen umgesehen. Jetzt ist alles viel lichter und offener gestaltet."

Der Clou bei der Sache: Es gibt nun einen direkten Zugang durch die Bepflanzung, der Weg zum hochgeschätzten Nachbarn ist zudem kurz - und eben.