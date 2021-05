So funktioniert der REWE Lieferservice

Im Kühlschrank herrscht gähnende Leere, Sie haben aber keine Zeit, einkaufen zu gehen? Kein Problem! Bestellen Sie Ihre Lebensmittel bequem online, und lassen Sie sich alles gekühlt bis an die Wohnungstür liefern.

14. Mai 2021 - 07:00 Uhr

Kein Einkaufsstress am Wochenende, mehr Zeit für die Familie: Genießen Sie jetzt die Vorteile des REWE Lieferservice! Also ran an den PC, ans Tablet oder ans Smartphone – und schon kann's losgehen.

Auf oder per geht Ihre Bestellung raus: Über 12.000 Produkte stehen zur Auswahl. Vom frischen Obst und Gemüse über Molkereiprodukte und Fleischwaren bis hin zu tiefgekühltem Fisch oder Drogerieartikeln, wie beispielsweise Zahnpasta oder Windeln. Selbst Getränke bringt Ihnen der Lieferfahrer bequem in jedes Stockwerk. Sie bestimmen den Wunschtermin für die Lieferung mit einem Mindestbestellwert von 50 Euro.

© REWE

Die geschulten REWE Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird. Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommt alles in Top-Qualität bei Ihnen an – sei es nun frische, trockene oder tiefgekühlte Ware.

Ihr Einkauf direkt bis an die Wohnungstür

© REWE

Die REWE Lieferfahrer bringen Ihnen Ihren Einkauf bis an die Wohnungstür, helfen so beim Einkauf und nehmen auch Pfand wieder mit. Tipp: Für Erstbesteller entfällt die Liefergebühr!