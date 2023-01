"Letzte Generation" kündigt neue Aktionen an – auch in München

Die Klima-Aktivisten hören laut eigener Aussage nicht mit ihrem Protest auf, München bleibt dabei ein Schwerpunkt der Aktionen. Die Polizei ist vorgewarnt.

Aktivisten der "Letzten Generation" kleben sich am Stachus mit ihren Händen auf die Straße. (Archivbild)

München - Sie kleben sich auf Straßen fest und sorgen auch mit weiteren Aktionen für mächtig Aufsehen: die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation". Nun hat die Gruppierung weitere Aktionen angekündigt, bundesweit wird es spätestens ab dem 6. Februar zu neuen Protesten kommen.

Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch schon vorher Aktionen geben wird. München bleibt dabei ein Schwerpunkt, wie die Aktivisten am Montag mitgeteilt haben.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten kam es in der bayerischen Landeshauptstadt immer wieder zu Protesten, häufig klebten sich die Mitglieder der Gruppierung dabei auf viel befahrenen Straßen fest. Für die Zukunft kündigten die Aktivisten nun nicht nur (Straßen)Blockaden an, sondern auch weitere Aktionen sowie "kreative Protestformen".

Letzte Generation: Proteste während der Münchner Siko?

Laut eigener Aussage möchte die "Letzte Generation" nicht beliebt sein, darum gehe es ihnen nicht. Vielmehr möchten sie eine gesellschaftliche Diskussion erzwingen und auf die aktuellen Missstände – vor allem in Sachen Klima – aufmerksam machen.

Der aktuellen Bundesregierung werfen sie vor, "keine Klima-Regierung" zu sein. Ihr Vorwurf: Dinge, die im Vorfeld von den Politikern versprochen wurden, werden nicht eingehalten.

Polizei München vorgewarnt

Die Polizei jedenfalls behält die Lage im Auge, wie es am Montag aus dem Präsidium hieß. Man werde entsprechend reagieren, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist.

Das könnte beispielsweise bereits im Februar der Fall sein, wenn in München wieder die Sicherheitskonferenz stattfindet (17. - 19. Februar) und Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in der Stadt erwartet werden.