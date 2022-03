Leopoldstraße: Berliner (55) angefahren und schwer verletzt

Auf der Leopoldstraße hat ein 33-Jähriger einen 55-jährigen Berliner angefahren. Der Mann hatte offenbar unvermittelt die Fahrbahn überquert.

Schwabing - Ein 55-jähriger Berliner ist in den frühen Morgenstunden in der Innenstadt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Offenbar überquerte der Mann gegen 00.25 Uhr die Leopoldstraße auf Höhe der Nikolaistraße, kehrte aber nach Polizeiangaben kurz vor Erreichen des gegenüberliegenden Fahrbahnrandes unvermittelt um und ging in die Mitte der Fahrbahn zurück.

Berliner wird in Klinik eingeliefert

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Freising konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste ihn. Der Berliner kam schwer verletzt in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung.

Am BMW des Freisingers entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Die Leopoldstraße war in Richtung stadtauswärts für etwa eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.