Leitfaden für Ukraine-Flüchtlinge: Die wichtigsten Infos für die Ankunft in München

Kateryna Zaslavskaya ist selbst aus der Ukraine geflüchtet, nun lebt sie in München. Um anderen Flüchtlingen die Ankunft zu erleichtern, hat sie nun einen Leitfaden mit allen wichtigen Informationen erstellt.

Noch immer kommen täglich etliche Flüchtlinge aus der Ukraine am Münchner Hauptbahnhof an. (Archivbild)

München - Seit über eineinhalb Monaten tobt der vom russischen Machthaber Wladimir Putin ausgelöste Angriffskrieg in der Ukraine. Rund 4,5 Millionen Ukrainer sind seit Kriegsausbruch am 24. Februar geflohen – Hunderttausende davon nach Deutschland.

Eine von ihnen ist Kateryna Zaslavskaya. Die junge Frau stammt aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine – zuletzt lebte sie in der Hauptstadt Kiew.

Kateryna Zaslavskaya. © privat

Als die Raketen einschlugen, floh Katya aus der Ukraine

Als am 24. Februar die Raketen einschlugen, hat sie die Stadt in Richtung Westen verlassen – in München kam sie am 8. März an. Ihre Mutter folgte zwei Tage später. Katerynas Lebensgefährte und ihr Vater befinden sich weiterhin in der Westukraine und harren aus – die meisten Männer dürfen das Land aufgrund des Kriegszustands nicht verlassen.

München-Leitfaden für Ukraine-Flüchtlinge verfasst

In München wird die junge Ukrainerin von der Anwaltskanzlei ADVANT Beiten unterstützt. Ihr wurde ein Büro zur Verfügung gestellt, in dem sie ihren Hilfstätigkeiten nachgehen kann. Unter anderem hat sie einen ausführlichen Leitfaden verfasst, der Flüchtlingen aus der Ukraine bei ihrer Ankunft in München helfen soll.

Dabei geht es neben der An- und Ummeldung unter anderem auch um den Erhalt von Sozialhilfe und die Erlangung einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Letztere hat Kateryna bislang noch nicht, obwohl die Kanzlei sie gerne als Ukraine-Beauftragte einstellen würde. Diese Woche soll ein Gespräch mit der Ausländerbehörde stattfinden – dann hoffentlich mit positivem Ausgang.

Den Leitfaden – verfasst auf ukrainisch und in kyrillischer Schrift – finden Sie hier in einem gesonderten Artikel.