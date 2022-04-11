Прибуття до Мюнхена: Інструкція для біженців з України

Щоб розібратися, які перші кроки слід зробити, або отримати допомогу від Німеччини та захист за 24 Параграфом, було розроблено цю інструкцію.

Мюнхені - Німеччина вже прийняла близько 300 тисяч біженців з України, більшість з яких - жінки та діти. Багато хто перебуває в стресі або розгублені, та не всі володіють німецькою мовою. Щоб розібратися, які перші кроки слід зробити, або отримати допомогу від Німеччини та захист за 24 Параграфом, було розроблено цю інструкцію:

1. Реєстрація

Перше, що важливо зробити українцям, які прибули до Німеччини після 24 лютого, - це зареєструватися. У Мюнхені зробити це можна, надіславши електронного листа на адресу ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de. В листі вказати:

Iм’я та прізвище

Дату народження

Адреса проживання в Німеччині

Емейл

Телефон

У відповідь ви отримаєте автоматичне повідомлення, що ваш імейл дістався адресата. Після цього слід чекати на листа із запрошенням на зустріч, де у вас візьмуть біометричні дані - зріст, колір очей, відбитки пальців. Час та місце зустрічі буде вказано в емейлі. Оскільки до Мюнхену прибуло багато українців, отримання запрошення на зустріч може зайняти декілька тижнів, але цей час можна використати продуктивно та одразу після відправки емейлу перейти до інших кроків.

2. Отримання соціальної допомоги

Біженці з України мають право отримати:

медичну страховку (видається на квартал та враховує лише ургентні випадки)

щомісячну фінансову допомогу

можливість компенсації соціального житла

Якщо ви перебуваєете на разі в одному з лагерів для біженців або проживаєте в готелі, то для отримання цієї допомоги треба звернутися до Офісу з питань житла та міграції (Amt für Wohnen und Migration).

Якщо ви проживаєте у приватному помешканні, в т.ч. у родичів або друзів, то ви можете звернутися до Соціальної служби (Sozialbürgerhaus), згідно адреси вашого проживання.

3. Реєстрація місця проживання (Meldebestätigung)

Коли ви визначились де найближчим часом будете проживати та на яку поштову адресу вам будуть надходити всі необхідні листи, важливо зареєструвати місце свого проживання.

Послуга. Після бронювання терміну на сайті ви отримаєте на пошту листа з інст Післяукцією куди та коли прийти на отримання реєстрації. З собою мати паспорт та підтвердження від власника вашого житла про ваше проживання в цьому житлі та дату вашого заїзду.

отримання реєстрації місця проживання протягом двох тижнів ви отримаєте на поштову адресу податковий номер. Також ви можете відкрити рахунок в банку.

4. Отримання дозволу на проживання та роботу (Aufenthaltserlaubnis)

Після отримання реєстрації місця проживання ви можете подати документи на отримання дозволу на проживання згідно 24 Параграфу. Зробити ви можете це онлайн на емейл ukraine.kvr@muenchen.de або прийти самостійно до Управління для іноземців (Ausländerbehörde) та податися рамках живої черги.

Пакет необхідних документів вказано за посиланням (краще користуватися українською версією):

*Зробити друковане фото ви можете в спеціальному автоматі в одному з переходів метро (наприклад, на Hauptbahnhof). Якщо ви подаєтесь онлайн і вам потрібна ще і діджітал версія біометричного фото, то його можна зробити в одному з магазинів DM.

*Якщо у вашому паспорті немає відмітки про перетин саме німецького кордону, подайте копію сторінки з відміткою тієї країни, кордон з якою ви перетнули після 24 лютого.

Після подачі документів на отримання дозволу на проживання слід чекати запрошення на зустріч на вказану вами електронну адресу. В Мюнхені це може зайняти від одного до декількох тижнів. На цій зустрічі ви спочатку отримаєте Fiktionsbescheinigung, а потім через декілька тижнів - сам дозвіл на проживання у вигляді картки (Aufenthaltserlaubnis). Право проживати та працювати в Німеччині надає вже наявність Fiktionsbescheinigung, з якою ви вже можете розпочати активні дії з пошуку роботи та подальшої розбудови свого життя в країні.

Важливо зауважити, що вся описана тут процедура - це досвід отримання дозволу на проживання конкретної особи з України. Оскільки в Мюнхені багато біженців та система періодично переглядається у бік більш ефективної, деякі пункти з цієї інструкції можуть бути змінені, але загальна картина виглядає саме так. Користуйтеся тільки офіційними джерелами інформації, зокрема крисним будет портал muenchen.de, та не бійтеся запитувати волонтерів і німецьких співробітників в різних службах щодо подальших кроків. Хоч система поки що не ідеальна та деякі рішення потребують часу, німецька сторона дуже відкрита до допомоги українцям, які прибули до країни.