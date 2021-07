Leiche vom Isarhochufer ist identifiziert - Todesursache steht fest

Eine Passantin hatte am Mittwochabend einen toten Mann am Isarhochufer entdeckt. Die Identität des Toten sowie die Todesursache sind mittlerweile geklärt.

Die Leiche wurde am Isarhochufer entdeckt. (Archivbild)

Harlaching - Der unbekannte Tote vom Isarhochufer ist identifiziert: Wie die Münchner Polizei am Freitag berichtet, handelt es sich beim Verstorbenen um einen 56-jährigen Münchner.

Toter von der Isar ist identifiziert

Ein Angehöriger hatte sich bei den Beamten gemeldet und den Hinweis auf den 56-Jährigen gegeben. Auch die Todesursache ist mittlerweile geklärt. Die Obduktion ergab, dass eine Erkrankung todesursächlich war. Ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Gefunden hatte den Mann eine Passantin am Mittwochabend am Isarhochufer auf Höhe der Faistenbergerstraße. Der Mann lag laut Polizei etwa vier Meter neben dem Fußweg am Steilhang vor den dortigen Bäumen.

Passanten alarmierten den Rettungsdienst und begannen währenddessen bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Reanimation wurde dann vom eingetroffenen Rettungsdienst fortgeführt, noch vor Ort jedoch erfolglos eingestellt.