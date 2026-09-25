Leiche in Lederhosen: Oktoberfest wird zum "Tatort"

Zwischen Bierzelten und Fahrgeschäften stoßen die neuen Münchner Kommissare auf einen Toten. Seit Mitte September laufen die Dreharbeiten zu ihrem dritten Fall "Tatort: Teufelsrad" (AT), gedreht wird auch im Festbetrieb. Eine prominente Schauspielerin mischt als Schaustellerin mit.

Der Münchner "Tatort" dreht auf der Wiesn. Seit dem 15. September entsteht in München und Umgebung der dritte Fall der Kommissare Nikola Buvak (Carlo Ljubek, 50) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 33), wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag mitteilt. Der Arbeitstitel lautet "Tatort: Teufelsrad". An mehreren Drehtagen steht das Team direkt auf dem Oktoberfest.

Regie führt Aron Lehmann ("Lügen über meine Mutter"). Das Drehbuch stammt von Robert Löhr. Produziert wird der Film von Amalia Film mit Produzent Felix von Poser und Producerin Julia Zimmermann im Auftrag des BR.

Wettlauf gegen das Wiesn-Ende

Hinter den Kulissen des Volksfests wird eine Leiche in Lederhosen gefunden. Für Hammermann und Buvak stellt sich zunächst die Frage, ob der Mann einem Raubmord zum Opfer gefallen ist oder ob eine Maßkrugschlägerei tödlich endete. Viel Zeit bleibt den Ermittlern nicht: Sobald das Oktoberfest vorbei ist, reisen Zeugen und mögliche Täter ab, und die Spuren verlaufen sich.

Unterstützung bekommen die beiden von Polizeihauptmeisterin Luzie Rendl (Pola Jane O'Mara, geb. 1992), die auf der Wiesn-Wache Dienst tut. Auch Gexi Weidner hilft mit. Sie betreibt das legendäre Teufelsrad und wird von Jutta Speidel (72) gespielt. Schnell zeigt sich, dass der Tote auf dem Festgelände bekannt war. Mit jeder weiteren Zeugenaussage wird das Bild allerdings widersprüchlicher, und zwischen Festzelten und Fahrgeschäften droht den Kommissaren der Überblick verloren zu gehen.

Großes Ensemble rund um die Theresienwiese

Neben Hofer, Ljubek, O'Mara und Speidel gehören unter anderem Martin Feifel, Pia Händler, Anna Bardavelidze und Eva Karl Faltermeier zur Besetzung. Hinzu kommen Hannes Ringlstetter und Simon Pearce sowie David Miesmer, Mehdi Salim, Matthias Ransberger, Armin Makumbo, Sophie Schild, Max Gies, Mira Mazumdar und Jan Kampmann.

Zwei Fälle warten noch auf ihre Premiere

Ausgestrahlt wird "Teufelsrad" 2027. Im Fernsehen ist das neue Münchner Duo bislang noch gar nicht zu sehen gewesen. Die ersten beiden Fälle "Zwischenwelten" und "Der sichere Tod" sollen laut BR voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 ausgestrahlt werden. Der Oktoberfest-Krimi folgt danach als drittes Abenteuer von Buvak und Hammermann.