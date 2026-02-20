Lochhamer Einkehr in Gräfelfing: Bald geht’s wieder los. Die traditionsreiche Gaststätte an der Würm wird saniert. Wann sie wieder öffnet und welche Veränderungen geplant sind, lesen Sie hier.

Der Biergarten wie er nach der Sanierung aussehen könnte.

Seit Mitte 2024 steht die beliebte Lochhamer Einkehr leer – doch damit ist bald Schluss. Schon in diesem Jahr sollen die Bagger anrollen: Die traditionsreiche Gaststätte an der Würm wird umfassend saniert und soll im Sommer 2027 wieder öffnen.

Traumlage an der Würm

Gräfelfings erster Bürgermeister, Peter Köstler, zeigt sich zufrieden: "Für unsere Gemeinde ist ein traditionelles Gasthaus sehr wichtig. Die Lage ist einmalig." Das Lokal liegt idyllisch direkt an der Würm, direkt an einer Fahrradstraße und in Laufweite zum Gewerbegebiet. Also auch vorteilhaft für die Mittagspause.

Das Gebäude gehört der Gemeinde und wird von ihr verpachtet. Ziel des Umbaus sei es, den Charme des Hauses zu bewahren, erklärt Köstler. Geplant ist unter anderem ein neuer Toilettenanbau für den Biergarten. Für das Projekt sind rund fünf Millionen Euro veranschlagt, umgesetzt vom Münchner Architekturbüro Schumann und Partenfelder.

So soll die Gaststube nach der Sanierung aussehen. © Schumann und Partenfelder Architekten und Stadtplaner GmbH

Die Umbauzeit wird auf etwa 18 Monate geschätzt, sodass die Wiedereröffnung frühestens im Sommer 2027 zu erwarten ist.

Wer zapft künftig das Bier?

Noch unklar ist, wer künftig die Zapfhähne bedienen wird. Die Gemeinde plant, die frisch sanierte Wirtschaft an eine Brauerei zu verpachten, die wiederum einen Wirt als Unterpächter einsetzt. Ein heißer Kandidat sei die Augustiner Brauerei, heißt es – Köstler wollte sich am Telefon dazu nicht festlegen. "Wir suchen einen starken Partner", sagt er. Augustiner sei in der Gemeinde bekannt für seine Traditionsgaststätten, eine Entscheidung stehe aber noch aus. Die Brauerei wollte sich auf AZ-Anfrage nicht dazu äußern.

Der Veranstaltungssaal nach der Sanierung. © Schumann und Partenfelder Architekten und Stadtplaner GmbH

Fest steht: Die Lochhamer Einkehr soll wieder zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Ausflügler werden – direkt an der Würm, mit Blick ins Grüne und einem kühlen Bier im Biergarten.