Lange Nacht der Musik: 400 Aufführungen an 60 Orten

Zum ersten Mal ist auch der Gasteig HP8 teil der Langen Nacht der Musik. Die bietet am am 7. Mai an über 60 Spielstätten über die Stadt verteilt Konzerte.

München - Vom Konzerthaus in die Kirche ins Theater in die Bar - an der Langen Nacht der Musik in München beteiligen sich dieses Jahr rund 60 Spielstätten. Mit dabei sind etwa das Müller'sche Volksbad, die Bayerische Staatsoper, das Innenministerium oder die Agentur für Arbeit.

Start sei am 7. Mai um 20.00 Uhr, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bis 2.00 Uhr morgens sind 400 Konzerte, Theateraufführungen und Darbietungen in ganz München geplant. Shuttlebusse sollen die Besucher zu den einzelnen Orten bringen.

Gasteig HP8: Gelegenheit zum Kennenlernen

Das Interimsquartier HP8 des Gasteig ist dieses Jahr zum ersten Mal auch mit dabei. Die Spielstätte an der Hans-Preißinger-Straße 8 ist seit Oktober 2021 in Betrieb: "Die Lange Nacht der Musik ist die ideale Gelegenheit für alle, für die der Gasteig HP8 noch Neuland ist“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner.

Programm bis 3 Uhr in der Früh

Kostenlose Bus-Shuttles der MVG verbinden auf verschiedenen Touren die Konzertorte. Los geht es um 20 Uhr, musiziert und getanzt wird bis 3 Uhr in der Früh. Das komplette Programm