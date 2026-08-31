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Autofahrer können sich freuen: Diese Baustellen sind in München fertig 

Eigentlich sollte die Baustelle an der Landshuter-Allee-Brücke über die Dachauer Straße bis Ende Oktober dauern. Doch die Stadt wurde schon jetzt fertig. Auch eine andere Verkehrseinschränkung ist vorüber. 
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
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Stau auf Mittlerem Ring? Dazu hatte auch eine Baustelle an der Landshuter Allee Brücke beigetragen.
Stau auf Mittlerem Ring? Dazu hatte auch eine Baustelle an der Landshuter Allee Brücke beigetragen. © IMAGO/S.Gottschalk

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Baustelle an der Landshuter-Allee-Brücke über die Dachauer Straße ist deutlich früher fertig geworden, als es die Stadt in Aussicht gestellt hatte.

In der Nacht von diesem Sonntag auf Montag ist die Landshuter Allee wieder in beide Richtungen auf je zwei Spuren befahrbar. So hat es die Stadt mitgeteilt. Ursprünglich war die Spurreduzierung laut der Mitteilung bis Ende Oktober geplant.

Maximaler Einsatz aller Beteiligten

Warum ging es so viel schneller? Das lag der Stadt zufolge insbesondere an dem anhaltend trockenen Wetter und am "maximalen Einsatz aller Beteiligten". Bauabläufe seien im Verlauf der Instandsetzungsmaßnahme in enger Kooperation mit den beauftragten Fachfirmen optimiert worden.

Während der Sanierung hat die Stadt die Stahlübergangskonstruktionen erneuert und den Beton aller vier Rampenbauwerke und weiterer Brückenbauteile ertüchtigt. Ganz beendet ist die Baustelle nicht: Unterhalb der Brücke finden laut der Stadt noch weiterhin Arbeiten statt, etwa in den Bereichen Parkflächen und den U-Turns. Auf den Verkehr haben diese Maßnahmen jedoch keinen Einfluss mehr.

Auch an der Wotanstraße geht es voran

Und noch eine zweite Baustelle ist fertig geworden: An der Wotanstraße fließt der Verkehr nun wieder in beide Richtungen. Die Einbahnregelung ist wieder aufgehoben. Busse sollen ab 2. September wieder regulär fahren. So teilt es die MVG mit.

In der Wotanstraße hatte die Stadt Arbeiten an der Hauptwasserleitung durchgeführt. Hintergrund des Ganzen ist der Bau der Tram-Westtangente. Es werden also noch weitere Maßnahmen folgen: Ab voraussichtlich Mitte September 2026 werden laut MVG weitere Sparten- und Stromarbeiten in der Wotanstraße durchgeführt.

MVG informiert

Der Zeitplan für die nächste größere Verkehrsphase wurde jedoch angepasst: Die zweite Einbahnregelung wird voraussichtlich im März 2027 eingerichtet. Über die anstehenden Arbeiten und die veränderte Verkehrsführung will die MVG rechtzeitig
informieren. Zudem kündigt sie für Anfang 2027 eine öffentliche Informationsveranstaltung an, bei der das Projektteam über den Baufortschritt
und die kommenden Maßnahmen berichten und Fragen beantworten wird.

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5 Kommentare
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  • ESC-Gast vor 2 Stunden / Bewertung:

    Na ist doch schön. Auch wenn die Straßen ja nur neu geteert wurden (Richtung Moosacher Straße), das ist in ein paar Tagen erledigt.
    Was unendlich nervt sind die Maßnahmen in der Wotanstraße. Da braucht man ein Jahr um eine Wasserleitung zu erneuern, das zieht sich schon ganz schön in die Länge.
    Und der OB ist immer schuld, egal um was es geht, da teilt Krause das Schicksal aller seiner Vorgänger.

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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ESC-Gast

    Was nervt sind unterkomplexe Kommentare fern der Realität.

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  • HiggsBoson vor 2 Stunden / Bewertung:

    "Die Baustelle an der Landshuter-Allee-Brücke über die Dachauer Straße ist deutlich früher fertig geworden, als es die Stadt in Aussicht gestellt hatte."
    Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Hauptgrund dafür war, dass unsere Beamten in Urlaub waren/sind. Dann läuft's nämlich auch.

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