Landshuter Allee dicht, Brudermühltunnel gesperrt: Hier droht in München Baustellen-Chaos

Chaos und kein Ende: Die Stadt hat weitere Baustellen für die nächsten Wochen angekündigt. Die AZ nennt die wichtigsten Termine und erklärt, wo in den Ferien noch Stau drohen wird.

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In den kommenden Wochen müssen sich Autofahrer auf der Landshuter Allee auf mehrere Sperrungen einstellen.

Gerade ein alltägliches Bild in der Stadt: Ein Autofahrer streckt wild gestikulierend seine Hand aus dem Fahrerfenster, flucht und drückt energisch auf die Hupe – wohl auch nur ein Zeichen von Überforderung. Eines, das ihm allerdings wenig nutzt, denn schneller geht es so auch nicht. Die aktuell besonders vielen Baustellen in der Stadt lassen die ohnehin schon erhitzten Gemüter weiter brodeln.

Um dem ein bisserl entgegenzuwirken, hat die AZ eine Übersicht für Sie. Denn wer weiß, wo es aktuell eng wird, kann sich schon vorab für eine alternative Route entscheiden.

Stau vermeiden: Diese Baustellen bremsen München in den kommenden Wochen aus

Fahrbahnsanierung an der Landshuter Allee zwischen Dachauer Straße und Moosacher Straße:

In den Nächten von Montag, 17. August, bis Donnerstag, 20. August werden die Abfahrtsrampe Nordwest und Auffahrtsrampe Südwest zum Georg-Brauchle-Ring jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

werden die Abfahrtsrampe Nordwest und Auffahrtsrampe Südwest zum Georg-Brauchle-Ring jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Von Donnerstag, 20. August, 6 Uhr, bis Sonntag, 23. August, 22 Uhr , ist die Landshuter Allee in Fahrtrichtung Nord zwischen Dachauer Straße und Triebstraße/Moosacher Straße vollständig gesperrt.

, ist die Landshuter Allee in Fahrtrichtung Nord zwischen Dachauer Straße und Triebstraße/Moosacher Straße vollständig gesperrt. In den Nächten von Montag, 24. August bis Donnerstag, 27. August werden die Rampen Dachauer Straße jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

werden die Rampen Dachauer Straße jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Die Abfahrtsrampe auf der Ostseite zum Georg-Brauchle-Ring wird in den Nächten von Montag, 24. August bis Donnerstag, 27. August , jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr teilweise gesperrt.

, jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr teilweise gesperrt. Von Donnerstag, 27. August, 6 Uhr, bis Sonntag, 30. August, 22 Uhr, ist die Landshuter Allee in Fahrtrichtung Süd zwischen Triebstraße/Moosacher Straße und Dachauer Straße voll gesperrt. Für den Autoverkehr gibt es in beide Richtungen eine Umleitung über die Dachauer Straße und den Georg-Brauchle-Ring beziehungsweise weiter über die Hanauer Straße und die Triebstraße. Für Fußgänger, Radfahrende und den ÖPNV soll es keine Einschränkungen geben.

Verbesserung der Verkehrsführung am Luise-Kiesselbach-Platz:

Die Arbeiten werden abschnittsweise zwischen Montag, 17. August und voraussichtlich Freitag, 9. Oktober durchgeführt. Zunächst entfällt in der Waldfriedhofstraße eine Spur, gefolgt von einer Komplett-Sperrung für den Autoverkehr. Die neue Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich und an der südlichen Bushaltestelle soll innerhalb von fünf Nächten in der angegebenen Bauzeit gebaut werden. Über zeitweise Sperrungen wird vor Ort informiert.

Am stark befahrenen Luise-Kiesselbach-Platz wird es in den kommenden Wochen noch enger. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de)

Vollsperrung im Brudermühltunnel und Sanierung von Brückengeländern an der Isar

Erweiterung des Fernwärmenetzes an der Truderinger Straße:

In mehreren Bauphasen von Montag, 10. August, bis einschließlich Dezember wird die Truderinger Straße zwischen der Baumkirchner Straße und der Roßsteinstraße vollständig gesperrt (gilt nicht für Anlieger).

Der Autoverkehr wird über die Baumkirchner Straße, die Kreillerstraße und die St.-Veit-Straße abgeleitet. Der 185er-Bus wird ebenfalls über die Kreillerstraße umgeleitet.

Die Bushaltestelle "Berg am Laim Bahnhof Süd" wird aus der Truderinger Straße in die Baumkirchner Straße verlegt. Die Haltestelle "Ursbergstraße" wird aus der Truderinger Straße in die St.-Veit-Straße verlegt.

Der Radverkehr wird über die Hansjakobstraße umgeleitet. Fußgänger können die Baustelle jederzeit uneingeschränkt passieren.

Sicherheitstechnische Instandsetzungen im Brudermühltunnel:

Der Tunnel wird in der Zeit von Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird über die Oberfläche abgeleitet. Fuß- und Radverkehr sind nicht betroffen.

Aktuell laufen im Brudermühltunnel Arbeiten zur sicherheitstechnischen Instandsetzung. © IMAGO/Luka Kolanovic (www.imago-images.de)

Sanierung von Brückengeländern: Betroffen sind der Isarring und die Ifflandstraße:

Noch bis voraussichtlich Samstag, 5. September, wird in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr an der Brückenbrüstung gearbeitet. Auf dem Isarring wird der rechte Fahrstreifen gesperrt und auf der Abfahrt Richtung Ifflandstraße verbleibt wechselseitig ein Fahrstreifen. Der Fußgänger- und Radverkehr ist nicht betroffen.

Fahrbahn- und U-Bahn-Sanierungen

Fahrbahnsanierung der Wolfratshauser Straße zwischen Herterichstraße und Warnbergstraße:

Zwischen Freitag, 14. August, 10 Uhr und Sonntag, 16. August, 20 Uhr, herrscht Vollsperrung auf der Wolfratshauser Straße. Abgeleitet wird über Schäftlarn und die BAB A 95 beziehungsweise Pullach und Grünwald. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen.

Sanierung der U-Bahn im Bereich der Würmtal-/Waldwiesen-/Sauerbruchstraße:

Von Montag, 10. August, bis Freitag, 20. November, entfallen in verschiedenen Bauphasen im Kreuzungsbereich einzelne Fahrspuren und Abbiegemöglichkeiten. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen.

Sanierung der Limesstraße und Altostraße zwischen der Aubinger Straße und der Fabrikstraße: