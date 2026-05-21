Landshuter-Allee-Brücke wird saniert: So lange werden nun Fahrspuren gesperrt

Aktuell finden an der Landshuter-Allee-Brücke über die Dachauer Straße Sanierungsarbeiten statt. Bisher ging dies noch ohne Fahrbahnsperrungen, doch ab 22. Mai wird sich das ändern.

An der Ring-Brücke über der Kreuzung Landshuter Allee/Dachauer Straße finden aktuell Sanierungsarbeiten statt.

Seit Januar finden an der Landshuter-Allee-Brücke über die Dachauer Straße dringend notwendige Sanierungsarbeiten statt. Das Brückenbauwerk weist alters- und verschleißbedingten Instandsetzungsbedarf auf, insbesondere an den Übergangskonstruktionen, Stützen, Pfeilern und Rampen.

Aus diesem Grund werden die durch den täglichen Verkehr auf dem Mittleren Ring hochbelasteten Fahrbahnübergänge aus Stahl durch das Münchner Baureferat erneuert sowie weitere Brückenbauteile und Rampenbauwerke instandgesetzt. Zudem müssen zwei Pfeiler der Brücke verstärkt werden.

Sanierungsarbeiten: Landshuter Allee für mehrere Monate nur einspurig befahrbar

Während die bisherigen Sanierungsmaßnahmen noch ohne Fahrbahnsperrungen durchgeführt werden konnten, wird die Landshuter Allee für die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen vom 22. Mai bis voraussichtlich 24. Oktober 2026 in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar sein.

Die Verkehrsumlegung erfolgt jeweils vor Beginn der Auf- und Abfahrtsrampen. Es werden entsprechende Beschilderungen vorgenommen. Auf den Zubringerstraßen wird weiträumig auf die Einschränkung hingewiesen.

Auch unter der Brücke sind zeitlich begrenzte Einschränkungen in beide Richtungen nötig. Dort wird es Umleitungen des Fuß- und Radverkehrs geben.