Landgericht München: 20-Jähriger soll sich vor Polizistin entblößt haben

Prozess am Landgericht: Der junge Mann soll zudem öfters zugeschlagen haben.

Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht, das Landgericht I und II in München, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft in der Nymphenburger Straße. (Archivbild)

München - Seit fast einem Jahr sitzt Illie C. (20, Name geändert) in Untersuchungshaft und Psychiatrie. Grund hierfür ist ein Sammelsurium von Straftaten - von gefährlicher Körperverletzung über exhibitionistische Handlungen bis hin zu Beleidigungen.

Tatort Königsplatz

Tatort der ersten angeklagten Tat ist der Königsplatz. In der Nacht auf den 28. Juli des vergangenen Jahres soll Illie C. hier eine Frau, die an der Glyptothek schlief, mit Fäusten traktiert haben. Sein Motiv sei ein missglücktes Drogengeschäft gewesen. Wegen der Drogen habe ihr Mandant unter Druck gestanden, erklärt auch Verteidigerin Birgit Schwerdt.

Ihr Mandant räume die Anklage ein. Illie C. selber zeigt beim Prozessauftakt Reue und erklärt, dass er vor der ersten Tat reichlich Whisky, Wodka und Wein getrunken habe. Ein paar Stunden später hatte er laut Anklage immer noch knapp 0,9 Promille im Blut.

In der Polizeiwache eskalierte es

Der 20-Jährige wurde festgenommen. Doch in der Polizeiwache eskalierte die Situation. Eine Polizistin schildert gestern als Zeugin, dass Illie C. zu diesem Zeitpunkt "aggressiv" und "alkoholisiert" wirkte.

Nach seinen eigenen Aussagen konnte der 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht mehr klar denken. Zudem habe er zu damals Entzugserscheinungen gehabt, die ihn noch aggressiver gemacht haben sollen.

Polizistin belästigt

Auf der Wache urinierte der 20-Jährige auf einem Stuhl. Und es kam noch ekliger: Als ihn die Polizistin darauf ansprach, entblößte sich der Mann und begann zu masturbieren. Die Polizistin verließ den Raum. Ihre Kollegen wollten den 20-Jährigen daraufhin in eine Haftzelle bringen. Doch Illie C. wehrte sich, riss und zerrte, bekam auch einen Arm frei und wollte damit einen Polizisten schlagen. Der konnte zwar ausweichen - wurde aber bespuckt.

Grundloses aggressives Verhalten

Grundloses aggressives Verhalten hatte der 20-Jährige schon früher an den Tag gelegt. So soll er am Hauptbahnhof am Aufgang zur Schillerstraße einen ihm unbekannten Mann grundlos geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft führt drei weitere solcher Fälle auf.

Illie C. ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht und scheint dies selbst zu begrüßen, da man ihn dort von den Drogen abgebracht habe. Der Prozess wird fortgesetzt.