Laim: Heftiger Widerstand gegen Polizeibeamte - mehrere Anzeigen

Im Laim haben sich am Donnerstag zwei Fälle des erheblichen Widerstands gegen Polizeibeamte beim Einsatz ereignet. Die Polizei fesselte die beiden Personen mit Handschellen, sie wurden angezeigt.

Laim: 21-Jähriger von zwei Männern angegriffen: Auto demoliert

Beim ersten Fall war es am Donnerstagmittag in der Eichstätter Straße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Ein 21-Jähriger hat in seinem Auto gesessen, als ein 22-Jähriger und ein 44-Jähriger angefangen haben ihn zu bedrohen und sein Fahrzeug mit Gegenständen zu beschädigen.

Die Tatverdächtigen sind in unbekannte Richtung geflüchtet, die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung sowie der Sachbeschädigung.

Aggressive Mutter des Opfers stört Ermittlungen und wird gefesselt

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen kam die 51-jährige Mutter des 21-Jährigen zum Tatort und verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und störte lautstark deren Ermittlungsarbeit. Auf Grund ihres tobenden Verhaltens musste die Mutter von den Polizisten zur Durchsuchung mit Handschellen gefesselt werden, bevor anschließend die Personalien aufgenommen werden konnten.

Gegen die aggressive Widersacherin liegen nun Anzeigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Bedrohung vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Vorbestrafter in Streit an Bushaltestelle verwickelt

Ein weiterer Fall des Widerstands gegen Polizeibeamte hatte sich bereits in der vorherigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet. An einer Bushaltestelle am Laimer Platz war ein 29-jähriger Mann in einen Streit involviert gewesen. Nach weiteren Ermittlungen am Einsatzort hat sich herausgestellt, dass der leicht verletzte Mann zur Festnahme ausgeschrieben war.

Als die Polizeibeamten den 29-Jährigen zur weiteren Untersuchung auf die Wache mitnehmen wollten, schlug dieser auf die Beamten ein und konnte erst nach einigem Ringen zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch auf der Wache leistete der Mann weiter erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu treten und zu beißen.

Mehrere Anzeigen: 29-Jähriger im Krankenhaus

Nun liegen auch gegen den 29-Jährigen Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung vor. Außerdem brachten die Einsatzkräfte den Mann auf Grund seines Verhaltens in einem Krankenhaus unter. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.