Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am Mittwoch entschieden: Der israelische Musiker Lahav Shani wird Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Starten werde Shani im Jahr 2026, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

München - Am Mittwoch stimmte der Stadtrat für die Berufung des 34-Jährigen. Starten werde Shani im Jahr 2026, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages. Shani hat schon beachtliche Erfolge gefeiert. So folgte er 2020 Zubin Mehta als Musikdirektor des Israelischen Philharmonieorchesters. Zudem ist er Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters in Rotterdam. Auch Ensembles wie die Berliner Philharmoniker oder das London Symphony Orchestra dirigierte er bereits.

Lahav Shani: Neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker

Kürzlich stand er am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Shani wird Nachfolger von Waleri Gergijew, der vor gut einem Jahr entlassen wurde. Nach Meinung des Münchner Stadtrats hatte sich der Dirigent nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht hinreichend von Russlands Präsidenten Wladimir Putin distanziert.