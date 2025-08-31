Beim neuen Leerstandsmelder der Stadt können "aufmerksame" Bürgerinnen und Bürger, aber auch Eigentümer leere Gewerbeflächen, Bars und Kneipen melden. Das Ziel: schnell neue Mieter finden und das Viertel wieder zu beleben.

Dass am ehemaligen Karstadt-Areal zwischen Stachus und dem Münchner Hauptbahnhof Läden und Schaufenster leer stehen, ist weithin bekannt. Jetzt will die Stadt wissen: Wo noch in der Stadt beobachten Bürgerinnen und Bürger länger leer stehende Gewerberäume?

In Ihrem Viertel steht schon lange ein Geschäft leer und keiner weiß, wann da jemand Neues einzieht? Oder ein Hinterhof, in dem mal Handwerker gearbeitet haben? Oder ein ganzes Stockwerk in einem Gewerbegebiet? Münchnerinnen und München können ab sofort über einen städtischen Leerstandsmelder für Laden- und Gastroflächen online solche Leerstände melden.

Der digitale Melder, heißt es bei der Stadt, richtet sich nicht nur an „aufmerksame Bürgerinnen und Bürger“, sondern auch an Eigentümer, Anwohner und Gewerbetreibende, die leer stehende oder leerfallende Flächen melden möchten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Objekte werden erst überprüft und dann vermittelt

Die gemeldeten Objekte werden zunächst überprüft und dann mit Einverständnis der Eigentümer in eine interne Datenbank aufgenommen. So können sie anschließend gezielt an Interessierte vermittelt werden. „So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass leere Läden schneller wieder genutzt werden und unsere Stadtteile lebendig bleiben“, sagt Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD). Das Ziel der Stadt sei „Flächen effizienter zu nutzen, Netzwerke und Kooperationen zu fördern und gleichzeitig das Stadtbild aufzuwerten“.

In München stehen nicht nur viele Wohnungen längerfristig leer, sondern auch Gewerbeflächen. Die Stadt möchte nun wissen, wo überall. © Sina Schuldt, dpa

Auch interessierte Nachmieter können sich informieren

Das neue Tool ist kostenlos nutzbar: Ein Online-Formular genügt, um leere Flächen zu melden. Interessierte Nachmieter können sich ebenfalls informieren und über die im Wirtschaftsreferat angesiedelte Firmenbetreuung Kontakt aufnehmen. Die Stadt München ruft Eigentümer, Gewerbetreibende sowie alle Bürger auf, dafür zu sorgen, dass Schaufenster und Flächen nicht lange leer bleiben – sondern wieder mit Leben gefüllt werden.

Leerstandsmelder und mehr Infos:

