Kulturstrand an der Corneliusbrücke: Urlaubsgefühle am Isarbalkon

An der Corneliusbrücke hat der Kulturstrand wiedereröffnet. Täglich ab 12 Uhr geht's los.

Eine kleine Auszeit am Kulturstrand lohnt sich. Liegestühle, Sand, Wasser und endlich warme Temperaturen. Was will man mehr?

München - Seit Donnerstag kommen am Isarbalkon auf der Corneliusbrücke wieder sommerliche Strandgefühle auf. Bis zu 250 Besucher können es sich am Kulturstrand täglich bei DJ- oder Livemusik und kühlen Getränken in Liegestühlen gemütlich machen. Im Laufe des Jahres könnten sogar noch mehr Menschen zugelassen werden.

Es ist Platz für 250 Besucher

Wer auf dem Balkon keinen Platz bekommt, setzt sich an der Erweiterungsfläche am Westufer der Isar an der Erhardtstraße an den Fluss. Gäste registrieren sich direkt vor Ort entweder mit der Corona-Warnapp, über das Portal darfichrein.de vom Dehoga oder tragen sich in eine Liste ein.

"Ich habe gerade mein Staatsexamen bestanden. Toll, dass ich darauf hier mit meinen Freundinnen anstoßen kann!", erzählt Studentin Alice und nippt an ihrem Spritz.

Helles kostet 4,50 Euro

Zu trinken gibt's auch Hacker-Pschorr Helles (0,5 Liter für 4,50 Euro), Weißwein (0,2 Liter für 6 Euro), Wasser, Limos und Spezi (3 bis 4 Euro), und Longdrinks (9 Euro). Wer etwas essen möchte, holt sich ein paar Pommes oder Reiberdatschi für 3,90 Euro. Eine Spende für die Musiker kann man per Paypal abgeben.

Veranstalter sind Benjamin David und Ulrike Bührlen. Das Bühnen- und DJ-Programm steht noch nicht ganz fest. Interessierte Musiker und DJs können sich noch melden.

Corneliusbrücke, Mo-So: 12-22 Uhr