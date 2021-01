Münchner Florian von Brunn will Bayerns SPD-Chef werden

Der Landtagsabgeordnete will sich dem Vernehmen mit Ronja Endres als Doppelspitze für den Vorsitz der Bayern SPD bewerben.

Florian von Brunn will die Bayern-SPD mit einer Doppelspitze führen

München - Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen. Offiziell kommentieren wollen die beiden dies auch auf Nachfrage am Montag aber nicht. Gleichwohl haben die bayerische Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD und der Münchner Landtagsabgeordnete für diesen Donnerstag zu einer Pressekonferenz geladen.

Dort wollen sie "ihre Vorstellung für die Zukunft der Bayern-SPD und einen kraftvollen erfolgreichen Neustart darlegen", wie es in der Einladung heißt. Nach dem angekündigten Rückzug von Landeschefin Natascha Kohnen von der Spitze der Bayern-SPD im vergangenen Jahr gibt es bislang nur einen offiziellen Bewerber um den Landesvorsitz.

Auch MdB-Grötsch hat Ambitionen

Generalsekretär Uli Grötsch hatte bereits wenige Tage nach Kohnens Ankündigung erklärt, den Landesverband anführen zu wollen. Allerdings präferiert er dafür keine Doppelspitze, sondern mit der Kommunalpolitikerin Ramona Greiner als Generalsekretärin.

Die Neuwahl des Vorstands wird für März angestrebt, offen ist aber bisher, ob dies wegen der Corona-Pandemie auch so funktionieren wird.