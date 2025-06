Krankenhaus statt Parade: Münchner CSD-Teilnehmer fällt vom Festwagen

Bei der CSD-Parade am Samstag kommt es zu einem Unfall, bei dem ein Teilnehmer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus muss.

20.000 Personen nahmen wieder bunt und friedlich an der CSD-Parade in München teil.

Bei der großen Christopher-Street-Parade am Samstag durch die Münchner Innenstadt zog sich ein Teilnehmer leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, löste sich im Bereich Gabelsbergerstraße und Oskar-von-Miller-Ring bei einem Parade-Lkw aus noch unbekannten Gründen eine Absicherung. Dadurch stürzte ein CSD-Teilnehmer vom Wagen auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Münchner Polizei zieht positive CSD-Bilanz

Abgesehen von diesem Unfall zieht die Polizei bisher eine positive CSD-Bilanz. 20.000 Personen nahmen an der CSD-Parade teil, 230.000 Zuschauer säumten, bei allerbester Stimmung und Traumwetter, die 3,5 Kilometer lange Paradestrecke.

Das Straßenfest am Marienplatz und weiteren Teilen der Fußgängerzone, welches bis in die späten Abendstunden andauerte, wurde von über 50.000 Personen besucht. Am Sonntag gibt es weitere CSD-Events. Bislang war die Münchner Polizei mit über 700 Beamten im Einsatz.