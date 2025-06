Der CSD 2025 in Bildern: So bunt war die Parade in München

250.000 Menschen waren am Samstag bei der großen CSD-Parade in München. Die AZ hat die buntesten Outfits und jede Menge Eindrücke von der Strecke.

Olly (r, 61) fand die CSD-Parade dieses Jahr nicht ganz so gelungen. "Ich finde es schade, dass das so auseinandergezogen ist. Es ist zwar schön, dass es groß ist, aber mir ist das zu weitläufig." Mit Freundin Susi geht es jetzt noch Richtung Universität.

Sophia Willibald 49 Olly (r, 61) fand die CSD-Parade dieses Jahr nicht ganz so gelungen. "Ich finde es schade, dass das so auseinandergezogen ist. Es ist zwar schön, dass es groß ist, aber mir ist das zu weitläufig." Mit Freundin Susi geht es jetzt noch Richtung Universität.

Die Dykes on Bikes führen traditionell die CSD-Parade an.

IMAGO (www.imago-images.de) 49 Die Dykes on Bikes führen traditionell die CSD-Parade an.

Das letzte Juniwochenende in München steht ganz im Zeichen des Christopher Street Day. Höhepunkt der zahlreichen Veranstaltungen war die große CSD-Parade am Samstag durch die Innenstadt.

Bei bestem Wetter und Temperaturen um die 30 Grad waren 250.000 Menschen dabei, 20.000 Parade-Teilnehmer und 230.000 Besucher, die sich auf der 3,5 Kilometer langen Strecke vom Mariahilfplatz über Ohlmüllerstraße, Reichenbachbrücke, Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Blumenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Stachus und Maximiliansplatz bis zum Karolinenplatz und Ludwigstraße das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Beste Stimmung entlang der CSD-Parade-Strecke.

Bunt, friedlich und beste Laune – So war die CSD-Parade in München

Bunte Paradewagen, unzählige Dragqueens in atemberaubenden Outfits und Teilnehmer und Zaungäste in extravaganten Gewändern waren am Samstag in der Münchner Innenstadt zusehen.

Alle hatten Spaß, alle waren gut gelaunt – beste Stimmung in der Stadt und ohne negative Vorkommnisse, wie die Polizei der AZ bestätigte.

Ein buntes Treiben, das mit dem Abschluss der CSD-Parade noch lange kein Ende fand. Denn auch am Sonntag luden noch einige Events zum Verweilen ein.

Eine Auswahl der schönsten Outfits und sonstige Eindrücke von der CSD-Parade 2025 in München finden Sie oben in unserer Bildergalerie.