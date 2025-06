"Viele haben Angst": 75.000 Besucher weniger beim CSD in München als letztes Jahr

Am Samstag fand in der Münchner Innenstadt die große CSD-Parade statt. Die AZ war vor Ort und berichtete in ihrem Newsblog von der Strecke.

Abertausende nehmen wieder bunt und friedlich an der CSD-Parade in München teil.

Das letzte Juniwochenende steht ganz im Zeichen des Christopher Street Day. Zahlreiche Events sind am Samstag und Sonntag in der Innenstadt geplant. Höhepunkt wird, wie jedes Jahr, die große CSD-Parade sein. Im vergangenen Jahr lockte die Münchner Politparade laut Polizei rund 325.000 Besucherinnen und Besucher an, die gemeinsam für die Rechte queerer Menschen demonstrierten und feierten. Heuer waren es – wohl hitzebedingt – ein paar weniger.

Etwa 200 Gruppen haben sich angemeldet und werden am Samstag durch die Stadt ziehen. CSD-Chef Alex Kluge kündigt "das größte Straßenfest in der Geschichte des CSD" an.

Die AZ ist vor Ort und wird von der großen Polit-Parade, die unter dem kämpferischen Motto "Liberté, Diversité, Queerité“ stattfindet, berichten.

+++ CSD-Veranstalter zieht erste Bilanz +++

Conrad Breyer, Sprecher des CSD hat sich mit der AZ unterhalten und ein erstes Fazit gezogen. "Wir haben Jahr der Konsolodierung - es kommen weniger Leute, es sind weniger Wagen, weniger Veranstaltungen - passt zu unseren Erwartungen." Trotz geringer Teilnehmerzahlen zeigt sich Breyer dennoch total glücklich, dass der CSD in den aktuellen Zeiten stattfinden kann.

"Es ist doch sehr viel Gegenwind von rechts und von links - viele haben Angst. Politik und Wirtschaft entsolidarisieren sich. Von daher toll, dass die Leute sagen wir gehen erst recht auf die Straße - und wir fordern und feiern für Vielfalt und für gleiche Rechte und queeres selbstbestimmtes Leben", so der CSD-Sprecher.

Auch auf die Kritik, der CSD sei mittlerweile zu kommerziell, reagierte Breyer: "Die Kritik, dass der CSD zu sehr kommerzialisiert ist kommt jedes Jahr - man muss aber die Sichtbarkeit von so einem Pride auch finanzieren - deswegen brauchen wir auch Unterstützung." "Ich finde aber, dass der Münchner CSD schon immer sehr politisch gewesen ist - und auch diesmal ist. Denn wir definieren ganz klar Forderungen - und unsere Community ist sichtbar. Es ist nicht nur Kommerz und Party", so Breyer weiter.

CSD-Sprecher Conrad Breyer. © Daniel von Loeper

+++ Bei Traumwetter: 250.000 Menschen sind bei der CSD-Parade dabei +++

So langsam neigt sich die CSD-Parade, nach fast sechs Stunden, ihrem Ende entgegen. Sie war wie jedes Jahr ein fröhlich-friedlich-buntes Treiben. Im Anschluss an die Parade sind noch zahlreiche CSD-Events in der Stadt angesagt, vorallem das angesagte Rathaus-Clubbing. Auch am Sonntag stehen noch zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Nach dem Ende der Parade ist in München noch einiges geboten, so beispielsweise auf dem Marienplatz. © Daniel von Loeper

Dietmar Holzapfel, der Wirt der Deutschen Eiche, findet leichte kritische Worte zur CSD-Parade: "Mein Gefühl, der CSD leidet an seinem eigenen Erfolg. Es sind nur noch riesige Trucks. Früher war die Emotionalität besser – es war früher nicht so kommerzialisiert. So ein Truck kostet einen Haufen Geld. Das Ganze ist zu groß geworden, finde ich."

Holzapfel hat mit seinem Mann Sepp und Sohn Roger, der aus Ungarn stammt, an der CSD-Parade teilgenommen. Der Wagen, mit dem sie gefahren sind, wurde von seinem Sohn mitgestaltet und hatte die Unterdrückung der Homosexualität in Ungarn zum Thema.

Deutsche-Eiche-Wirt Dietmar Holzapfel war mit seinem Sohn Roger Holzapfel-Barta und Ehemann Sepp Sattler bei der CSD-Parade dabei. © Daniel von Loeper

Der CSD in Budapest ist trotz Orban ein großer Erfolg geworden. Dass die CSU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Regenbogenfahne nicht aufhängt, findet Holzapfel sehr bedauerlich - und hat sich bei ihr beschwert. Erfreulich findet der Deutsche-Eiche-Wirt, dass Ministerpräsident Söder die Flaggen vor der Staatskanzlei und dem Landtag hat hissen lassen.

Guillaume, Ben und Linus hatten mit ihren großen Wasserpistolen sichtlich Spaß und konnten bei den heißen Temperaturen sicherlich für die ein oder andere Erfrischung sorgen.

Guillaume, Ben und Linus hatten mit ihren großen Wasserpistolen sichtlich Spaß. © Daniel von Loeper

250.000 Menschen sind am Samstag bei der CSD-Parade in München dabei. Die Polizei meldete 20.000 Teilnehmer am Umzug und 230.000 Menschen, die am Straßenrand der Parade zusehen. Und das Beste: alles verläuft friedlich, der Polizei sind keine besonderen Vorkommnisse bekannt. Auf dem Straßenfest sind auch noch einige Tausend Menschen unterwegs. So darf es am CSD-Wochenende gerne weitergehen.

Nick Podstabski , Myriam Zimmermann und Dennis Grün fühlen sich auf der CSD-Parade sicher und haben sehr viel Spaß. © Daniel von Loeper

Im Vorfeld machte die CSD-Parade in Regensburg von sich Reden, die, nach Drohungen im Internet, eine andere Streckenführung bekam. Die Teilnehmer in München fühlen sich allerdings sicher. Nick sagt: "Es macht Mega viel Spaß. Wir sind zuversichtlich, dass wir einen Safe Space haben - und alles gut geht auf der Parade." Myriam findet "Liebe hat kein Geschlecht - wir können lieben und was wir wollen." und Dennis freut sich darüber, dass "man kann sein wie man will - und das ist super!!“

Beste Stimmung entlang der CSD-Parade-Strecke.

Wie lange dauert es eigentlich, bis man sich für den CSD in Schale geworfen hat. Jaime und Gustavo haben zwei Stunden fürs Schick machen gebraucht. "Und heute Abend wird das Make-up schnell wieder abgehen", meint Gustavo, der die Parade super findet.

Jaime und Gustavo haben zwei Stunden fürs Schick machen gebraucht. © Daniel von Loeper

Kurz vor 16 Uhr zieht die Parade am Stachus vorbei.

Die CSD-Parade führt auch am Stachus vorbei. © Daniel von Loeper

Während die Parade noch in vollem Gange ist, ist am Marienplatz nun der offizielle Teil des CSD gestartet.

Friedlich und bunt, so die vorherrschende Meinung über die CSD-Parade 2025. Auch Carsten und Thomas vom Awareness Team hatten bisher keine Einsätze. "Die Leute haben einfach Spaß", sagt Carsten.

Carsten und Thomas vom Awareness Team hatten eine ruhige CSD-Parade ohne Einsätze. "Die Leute haben einfach Spaß", so ihr Fazit. © Maja Aralica

Bei Temperaturen um die 30 Grad erfreut sich der Trinkbrunnen am Marienplatz größter Beliebtheit.

Der Trinkbrunnen am Marienplatz ist gut besucht, bei Temperaturen um die 30 Grad auch kein Wunder. © Maja Aralica

Die Stimmung beim CSD ist sehr gut, aber es gibt auch hier und da kritische Stimmen. Wie zum Beispiel von Olly (61): "Ich muss ehrlich sagen, ich finde es dieses Jahr nicht besonders gut. Ich finde es schade, dass das so auseinandergezogen ist. Es ist zwar schön, dass es groß ist, aber mir ist das zu weitläufig. Und am Marienplatz gibt es leider keinen Biergarten zum Sitzen, deswegen sind wir jetzt hier am Odeonsplatz." Ihre Freundin Susi (60) ist da recht pragmatisch: "Wir werden jetzt dann noch Richtung Uni schauen. Wir gehen da hin, wo es lustig ist."

Olly (r, 61) fand die CSD-Parade dieses Jahr nicht ganz so gelungen. "Ich finde es schade, dass das so auseinandergezogen ist. Es ist zwar schön, dass es groß ist, aber mir ist das zu weitläufig." Mit Freundin Susi geht es jetzt noch Richtung Universität. © Sophia Willibald

Die Johanniter am Marienplatz sprechen von einem ruhigen, gewohnten CSD, ohne größere Zwischenfälle. Die Hitze sei für einige belastend, führe aber nicht zu größeren Problemen.

So langsam füllt sich auch der Marienplatz und Menschen tanzen zu DJ James Munich.

Vor der Bühne auf dem Marienplatz versammeln sich kurz vor 15 Uhr immer mehr Menschen und tanzen zu DJ James Munich. © Maja Aralica

Ganz ohne Protest geht es dann doch nicht. Einige Palästina-Aktivisten protestieren am Straßenrand, die Polizei ist da, um eine mögliche Eskalation zu verhindern.

Kleine Protestaktion von Palästina-Aktivisten. © Daniel von Loeper

Wassermelone auf zwei Beinen, auch Stadtrat Thomas Lechner (Linke) hat sich für den CSD in Schale geworfen.

Wassermelone auf zwei Beinen: Stadtrat Thomas Lechner (Linke). © Daniel von Loeper

Auch die Polizei ist mit dem Ablauf zufrieden, bisher verläuft die Parade friedlich.

Überall fröhliche Gesichter. Auch die Polizei ist mit dem friedlichen Ablauf der CSD-Parade sehr zufrieden. © Daniel von Loeper

Bei diesem Kostüm muss man irgendwie an den Klassiker von Hildegard Knef "Für mich soll's rote Rosen regnen" denken, oder?

Pretty in pink. © Daniel von Loeper

Keine Ahnung, was sich die Polizeibeamten und -beamtinnen in ihrer schwarzen Vollmontur denken, aber "Wasser, ein Königreich für ein großes, kaltes Wasser" dürfte nicht allzu weit davon entfernt liegen. Unseren Respekt habt ihr.

Mit schwarzer Vollmontur in der prallen Sonne ist sicher kein Spaß. Wir ziehen unseren Hut vor der Polizei. © Daniel von Loeper

Tausende Menschen säumen bei der CSD-Parade die Straßen in der Münchner Innenstadt. Alles sind friedlich, alle haben ihren Spaß - genau so soll es sein.

Tausende von Münchnern stehen am Straßenrand und sehen der CSD-Parade zu. © Daniel von Loeper

Das Faszinierende am CSD sind die teils ausgefallenen Kostüme. Da kann man als Mann auch schon mal Dirndl tragen.

Nichts kann beim CSD ausgefallen genug sein, da kann man(n) auch schon mal Dirndl tragen. © Daniel von Loeper

Auch die Grünen haben in ihrem Paradewagen sichtlich Spaß, Florian Siekmann, Ricarda Lang, Jamila Schäfer und Anja Berger sind jedenfalls ordentlich am Feiern.

Florian Siekmann, Ricarda Lang, Jamila Schäfer und Anja Berger von den Grünen haben in ihrem Paradewagen sichtlich Spaß. © Daniel von Loeper

Während die CSD-Parade im vollen Gange ist, herrscht auf dem Marienplatz aktuell noch gähnende Leere. Ein DJ legt auf, aber noch sind nicht so viele Leute da, die zu seine Beats tanzen könnten. Heute Nachmittag wird dort aber sicher die Post abgehen.

Auf dem Marienplatz ist es kurz vor 14 Uhr noch ziemlich leer, der auflegende DJ kann einem leid tun. © Maja Aralica

Während bei der Münchner CSD-Parade viele alten Hasen dabei sind, gibt es aber auch immer wieder Newbies, die zum ersten Mal daran teilnehmen, so wie Dragqueen Clitorizz Karma.

Die Dragqueens Divi Divine (r.) und Clitorizz Karma: "Das ist tatsächlich mein erster CSD heute, deshalb bin ich ziemlich offen und auch sehr gespannt auf alles. Und ich wünsche mir von heute auch eine kleine Wohltat für die Szene", so Clitorizz. © Daniel von Loeper

Yoshi (18) aus Augsburg ist mit ihren Freunden ebenfalls zum ersten Mal dabei und freut sich auf den CSD in München.

Yoshi (18): "Wir sind aus Augsburg und zum ersten mal hier in München dabei. Wir freuen uns auf den Tag." © Daniel von Loeper

Auch als "alte Schachtel" kann man auf dem CSD seinen Spaß haben, so wie Peter, der mit seinem jungen 81 Lenzen an der Parade teilnimmt und sich für das friedliche Miteinander begeistert.

Rechts: Peter (81): "Solange es geht, möchte ich mitmachen auch als alte Schachtel mit dem Gehwagerl, wenn es sein muss. Das Miteinander finde ich ganz toll hier." Links: Dieter (61): "Wir freuen uns darauf, die lustigen und netten Leute zu sehen, die man das ganze Jahr nicht so sieht. Hier trifft man sich immer." © Daniel von Loeper

Wo ist eigentlich der Rest von den Village People?

Bei fast 30 Grad in schwarzen Lederklamotten muss man auch mögen. © IMAGO (www.imago-images.de)

Die Polizei kann einem ganz schön leid tun. In ihren dunklen Uniformen kommen die ganz schön in Schwitzen.

Ein bisschen bunt darf es schon sein. In ihrer dunklen Uniform kommen die Polizisten ganz schön ins Schwitzen. © IMAGO

Gestern hat OB Reiter nach seiner Schulter-OP erst wieder seinen Dienst im Rathaus angetreten, heute hält er bei der CSD-Parade trotz Armmanschette weiterhin durch.

Wie jedes Jahr ganz vorne beim CSD dabei: Bürgermeister Dominik Krause, Oberbürgermeister Dieter Reiter (nach Schulter-OP noch mit Manschette) und Drag-Queen Franka. © Daniel von Loeper

Der bunte Zug ist auf dem Weg Richtung Innenstadt. Es ist heiß, die Sonne knallt auf den Asphalt. Viele der Teilnehmenden haben Fächer dabei, um sich etwas abzukühlen. Hin und wieder weht ein leichter Wind und sorgt für Abkühlung.

© Daniel von Loeper

Viele Flaggen und Banner sind zu sehen, mit Aufschriften wie "The First Pride Was Riot", oder "Born This Way".

© Daniel von Loeper

Utz ist aus Köln angereist. Denn in München sei es familiärer, sagt er.

© Daniel von Loeper

Die Schwuhplattler platteln in Lederhosen, begleitet von einem Akkordeonspieler. Das Paradepublikum applaudiert und ruft lauthals Holdrio.

Manu und Gerry wollen Aufsehen erregen, heiß sei es trotzdem unter der Maske, sagt Gerry. Ihre Botschaft: Jeder soll so sein, wie er will.

© Daniel von Loeper

Auch dieses Jahr sind die Outfits extravagant.

© Daniel von Loeper

© Daniel von Loeper

+++ Dieter Reiter und Dominik Krause eröffnen die Parade +++

Die Parade setzt sich in Bewegung. Ganz vorne: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und sein Vize Dominik Krause (Grüne). In ihren Händen das rosa Banner des CSD, mit dem diesjährigen Motto "Liberté, Diversité, Queerité“.

© Daniel von Loeper

Zuvor ließen sich die beiden noch mit Dragqueen Franka und Bernd Müller, Spitzenkandidat der Rosa Liste für die Kommunalwahlen in München 2026 ablichten.

V.l. Franka, OB Dieter Reiter (SPD), 2. Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), Bernd Müller (Rosa Liste) © Daniel von Loeper

© Daniel von Loeper

+++ Es geht los: Erste CSDler am Mariahilfplatz +++

Kurz vor offiziellem Beginn um 12 Uhr trudeln immer mehr Menschen am Mariahilfplatz ein. Aus den Lautsprechern einer Gruppe junger CSDler schallt mit lautem Bass "Mädchen auf dem Pferd", die Techno-Variante des Songs aus den Bibi&Tina-Filmen. Die Vorfreude ist groß, sagen Lucas, Samira, Missy und Hazel.

V.l. Lucas, Samira, Missy und Hazel © Daniel von Loeper

Auch schon vor Ort: Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne): „Ich liebe die Stimmung in dieser Stadt und die Diversität."

V.l. Sarah, René, Sabrina (Rosa Liste), Nici und Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne) © Daniel von Loeper

Sowie Drag-Queen Atlantika Van Doom.

© Daniel von Loeper

Die Dykes on Bikes führen traditionell den Zug an.

Die Dykes on Bikes führen traditionell die CSD-Parade an. © IMAGO (www.imago-images.de)

Währenddessen trifft die Polizei letzte Vorkehrungen. Ein Polizeiwagen sperrt die Zufahrt zur Gebsattelstraße in Richtung Mariahilfplatz

© Maja Aralica

+++ OB Reiter wird CSD-Parade anführen +++

Nach seiner Schulter OP ist OB Dieter Reiter seit Freitag wieder zurück im Rathaus und hat die Amtsgeschäfte wieder übernommen. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, am Samstag die CSD-Parade anzuführen. Zuvor hat Reiter ein Solidaritätsschreiben an den Bürgermeister von Budapest verfasst. Trotz Verbots durch die ungarische Regierung wird am Samstag auch in Budapest der Christopher Street Day durchgeführt.

+++ Zwei LGBTQIA-Paare geben sich vor der CSD-Parade das Ja-Wort +++

Auch in diesem Jahr hat das Standesamt München wieder Sondertermine zur Eheschließung am CSD angeboten. Nach AZ-Infos haben zwei LGBTIQ-Paare davon Gebrauch gemacht und geben sich am Samstagvormittag vor der CSD-Parade im Kreisverwaltungsreferat das Ja-Wort.

+++ Viel Sonne und hohe Temperaturen +++

Am großen CSD-Wochenende ist der Wettergott auf der Seite der Veranstalter und Besucher. Samstag und Sonntag ist mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen. Bei diesen Bedingungen ist es natürlich wichtig, ausreichend zu trinken, damit die Teilnahme oder der Besuch der CSD-Parade nicht im Krankenhaus endet.

Die wichtigsten Infos zur Münchner Christopher-Street-Day-Parade

Der Streckenverlauf der CSD-Parade 2025

Die rund 3,5 Kilometer lange Parade startet am Mariahilfplatz in der Au und führt über die Isar in die Innenstadt. Fußgruppen versammeln sich am Nockherberg (Ohlmüllerstraße/Ecke Mariahilfplatz und Hochstraße), während die Fahrzeuge direkt vom Mariahilfplatz starten. Die Route verläuft ab 12 Uhr über die Ohlmüllerstraße, Reichenbachbrücke, Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Blumenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Stachus und Maximiliansplatz bis zum Karolinenplatz, wo Laufgruppen und Wagen getrennt werden. Das Ende der Parade befindet sich in der Ludwigstraße.

Anreise, Sperrungen und Verkehr

Am 28. Juni ist die Münchner Innenstadt rund um die Paraderoute ab Vormittag für den Autoverkehr gesperrt.

Die Tramlinien 17, 18, 19 und 21 werden umgeleitet, ebenso die Buslinien 52, 62 und 132.

Das Sicherheitskonzept beim CSD

Die Parade und die Veranstaltungen verlaufen traditionell friedlich. Auch 2025 sorgen Polizei, Security, Feuerwehr, Sanitäter für Sicherheit. Ein Awareness-Team bietet unter der Nummer 0160 99802994 Unterstützung bei Diskriminierung oder Übergriffen.

Ein Ampelsystem auf der CSD-Webseite und Social-Media-Kanälen zeigt in Echtzeit, wie voll die wichtigsten Veranstaltungsorte sind. Auch U-Bahn-Zugänge können bei Überfüllung gesperrt werden.